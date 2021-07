Tirsdag eftermiddag lød der pludselig et stort brag på Rema 1000's parkeringsplads ved Seestvej i Kolding.

Og da tilfældige forbipasserende herefter rettede blikket mod parkeringspladsen, kunne de se en hvid bil i brand.

Men hvad var der sket?

Det er et godt spørgsmål, og lige nu florerer der flere forklaringer på de sociale medier, men først tager vi politiets.

»Vi har haft en bilbrand, og her har udviklingen været af sådan en karakter, at vi undersøger den nærmere. Men jeg vil hverken af- eller bekræfte, at der har været en eksplosion,« oplyser Lars Grønlund fra Sydøstjyllands Politi.

Det er der dog mange, der beretter om på Facebook-gruppen 'Facebook Kolding'.

»Det var IKKE nogen bilbrand – det var en regulær eksplosion, og hele bilens motor ligger spredt i løsdele under bilen. Braget kunne mageligt høres på Overmarksvej, hvor jeg befandt mig på pågældende tidspunkt. Jeg ved det kun, fordi jeg skulle købe ind i Rema på hjemvejen,« skriver Tommy Schmidt Bülov i et opslag, han selv har startet på gruppen.

Og her er der masser, som bekræfter at have hørt det, der beskrives som et 'gigantisk brag'.

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Det stopper dog ikke her.

I tråden er der nemlig flere, der nævner en mistænkelig mand på en knallert, og vedkommende bliver også påpeget af anonyme kilder, som Kolding Netavis har talt med.

Det lokale medie fortæller nemlig, at øjenvidner samstemmigt beretter om, at de så en mand komme kørende på en knallert, hvorfra han smed en bombelignende genstand ind under bilen, som så kort tid efter begyndte at brænde.

Politiet har stadig afspærret området og er ved at afslutte arbejdet på stedet, hvorefter de vil »samle trådene«.