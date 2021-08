Karina og Torben Dahl-Olsen var sammen med deres to børn Isabella og Sebastian på 9 og 11 år i gang med deres helt store drøm.

Sidste år solgte parret fra Holbæk alt, hvad de havde for at tage på en fem år lang jordomrejse i deres sejlbåd Evy. Men tirsdag aften endte alt pludselig i et mareridt.

Sejlbåden lå for anker i det caribiske hav lige ud for en havn i Costa Rica i Mellemamerika.

Karina lå og sov i en køje i båden, mens Torben sammen med børnene var inde i havnen, hvor de sad på en bar.

»Pludselig vågner jeg ved, at der er røg over det hele, og der går få minutter, så er hele båden i flammer. Det gik så utroligt hurtigt. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende,« siger Karina over en telefon fra Costa Rica.

Torben fik et kæmpe stort chok, da han så, hvad der skete.

Nu måtte han redde Karinas liv.

»Pludselig ser vi, at der var et inferno af flammer på vores båd. Det lignede en ildspyende drage, og Karina var ude på den. Der gik panik i hele baren, og jeg spurtede bare ud for at redde hende,« siger Torben, som er også er med på telefonlinjen.

Her ses det, hvordan sejlbåden pludselig brød i brand, da den lå lige ud for en havn i Costa Rica. Og Karina var ude på båden, da det hele skete. Foto: Privat Vis mere Her ses det, hvordan sejlbåden pludselig brød i brand, da den lå lige ud for en havn i Costa Rica. Og Karina var ude på båden, da det hele skete. Foto: Privat

Det lykkedes Torben at sejle ud til sejlbåden i en gummibåd, og Karina nåede at springe ned til ham, inden hele båden brændte op og sank.

Også børnene Isabella og Sebastian er hårdt ramte. De har det seneste år haft hjemmeundervisning på båden, mens familien har sejlet.

Men det er med et slut.

»Vores børn er mega berørt af det hele, men vi gør, hvad vi kan for at holde sammen som familie,« siger Torben.

Han fortæller, at små ting tæller for at trøste børnene.

»Min søn mistede sin yndlingsbamse, så jeg har sammen med kystvagten været ude for at finde den. Den eneste måde vi kunne trøste ham, var ved at tage en lille smule af bamsens aske ude på båden og bruge det til et lille hjerte i en ny bamse. Så kan sjælen leve videre,« sige Torben.

Nu opholder familien sig i Costa Rica, og de har stort set kun det tøj, de havde på da branden startede, og båden sank. Andet ejer de ikke mere.

»Hjemme i Danmark solgte vi alt, hvad vi ejede og flyttede ned i båden. Ja, vi hævede vores pension for at købe båden. Og så brugte vi to år på at gøre den i stand og spare penge sammen, inden vi sidste år sejlede afsted,« siger Torben og tilføjer:

Her ses familien Sebastian, Karina, Torben og Isabella, mens de står et sted i Costa Rica, og prøver at komme sig over chokket. Foto: Privat Vis mere Her ses familien Sebastian, Karina, Torben og Isabella, mens de står et sted i Costa Rica, og prøver at komme sig over chokket. Foto: Privat

»Der er vitterligt intet tilbage. Alt var investeret i den båd,« siger han.

Og pludselig gik det hele så op i flammer.

»Forestil dig, at du på et minut mister alt , hvad du ejer og har du. Du står bare i det tøj du har, og ellers er alt væk. Ikke en grydeske, ikke et glas, ingen pas. Intet,« siger Torben.

Hvad skal der ske nu?

»I første omgang skal vi finde ud af at komme til Mexico, hvor der er en ambassade, så vi kan få nye pas. Det skal så sendes fra Danmark af, og det vil nok tage en månedstid, inden vi har det,« siger han.

Men er jeres rejseeventyr ikke slut nu?

»I hvertfald sejlereventyret, men vi er ikke parat til at rejse hjem endnu., Vi kan måske få store rygsække eller sådan noget. Vi har en forsikring til båden, men vi får ikke nok til at kunne købe en ny båd, der er klar til at sejle videre jorden rundt,« svarer Karina.

Så foreløbigt fortsætter familien eventyret. Men ikke på vandet. Nej, det er nok på landjorden iklædt rygsække med retning mod Mexico.