Klokken 04:30 natten til lørdag lød et ordentligt brag i Heimdalsparken i Holstebro.

Et kanonslag splintrede et soveværelsevindue hos familien Vimalson i tusind stykker. Det skriver Dagbladet Holstebro Struer, der bragte historien først.

»Jeg fik et enormt chock. Hele rummet var fyldt med lys og røg – og der lød et kæmpe brag. Jeg skreg op,« fortæller Saviththri Vimalson til B.T.

Hun lå nemlig og sov i rummet med sine to yngste døtre da det skete. Og hendes skrig fik også den ældste datter ind på værelset.

»Jeg havde min 1-årige datter på armen, min 6 årige datter i sengen og min 11 årige datter i døråbningen. Og jeg kunne ikke flytte mig, for der var glasskår over alt,« siger hun og fortsætter:

»Det var voldsomt.«

Oplevelsen må siges, at have sat sig i Saviththri Vimalsons bevidsthed. Hun fortæller, at hun slet ikke har kunnet lukke et øje, siden vinduet sprang.

Også hendes fire børn er mærket af episoden. Faktisk så meget, at familien har valgt at fraflytte deres hjem for en stund.

»Børnene føler sig utrygge, så de vil slet ikke være hjemme. Og fordi kanonslaget blev placeret i et åbent vindue, tør min 6-årige ikke have vinduet åbent længere,« siger hun.

»Det er hjerteskærende. Børn skal jo være trygge.«

Et kanonslag sprang familiens soveværelsesvindue i tusind stykker. Foto: Privatfoto Vis mere Et kanonslag sprang familiens soveværelsesvindue i tusind stykker. Foto: Privatfoto

Saviththri Vimalson fortæller, at de aldrig har oplevet noget lignende i de 10 år familien har boet på adressen.

»Vi er en meget stille og rolig familie. Vi har alle årene haft det godt og følt os trygge i området,« siger hun.

Derfor har familien heller ingen idé om, hvem der kan have placeret kanonslaget i vinduet.

Til Dagbladet Holstebro Struer fortæller lokalpolitiet i Holstebro, at de har været ude og lede efter spor i området.

Har man set noget mistænkeligt i området natten til lørdag, bedes man kontakte politiet på telefonnummeret 114.