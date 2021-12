Det er den tid på året. Ikke alene findes æbsleskivepander og gløgekstrakt frem. Sprængglade danskere griber også til raketter og kanonslag.

Hos Fyns Politi har man nemlig flere gange mandag aften og natten til tirsdag fået henvendelser fra odenseanere, der er blevet forskrækkede af høje brag.

»Det er jo ikke tilladt at sprænge fyrværkeri af før 27. december, så selvom det notorisk er svært at fange dem, der fyrer ting af nu, så venter der altså en bøde, hvis vi gør. Og man vil også blive skrevet i vores systemer,« siger vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

Han fortæller, at en odenseansk familie blev vækket ved et højt brag natten til tirsdag.

Her var eksplosionen så voldsom, at en rude i huset på adressen gik itu. Gerningsmændene havde kastet deres kanonslag eller fyrværkeri langt ind på grunden og ind i indkørslen.

Noget, der i sig selv er ulovligt ifølge oplysninger på Borger.dk. Man må nemlig ikke fyre fyrværkeri af tættere end 100 meter på en bebyggelse.

»Der er jo mange, der ringer, når de hører et stort brag som ofte er fra kanonslag eller bomperør,« siger Hans Jørgen Larsen.

»Der skal det jo siges, at både kanonslag og bomberør til alle tider er ulovlige.«

Natten til tirsdag rykkede Fyns Politi ud flere gange, men det er altså først fra 27. december og frem til 31. december, at man må skyde sit krudt af.

Derudover så er det først fra 15. december og frem til den 31. december, at butikkerne må sælge fyrværkeri.

»Hvis man skal skyde af på andre tider af året, så skal man have en særlig tilladelse. Folk kan jo godt opleve, at der er fyrværkeri til fester og lignende, men der har man søgt om lov. Og i de fleste tilfælde vil det også være en rigtig fyrværker, der står for det,« siger vagtchef Hans Jørgen Larsen.

Hos Fyns Politi vil man derfor opfordre til, at folk til dels overholder lovene, og så bruger vagtchefen også anledning til at påpege, hvordan man forsvarligt omgås og fyrer fyrværkeri af.

»Der er jo de her råd om, at man skal bruge beskyttelsesbriller, at man skal bruge godkendt og aldrig hjemmelavet fyrværkeri, at man ikke må holde tændt fyrværkeri i hånden, at man skal holde afstand, og at man skal lade være med at gå tilbage til en fuser,« siger vagtchefen videre.

Ved årsskiftet 2020 til 2021 var der 39 folk, der blev ramt af skader i Region Syddanmark.

På landsplan var der desuden 25 skader af den type, som man kalder alvorlige. Og dem er det ulovlige fyrværkeri også med til at forårsage.

»I nat var vi ude et par gange hos folk, der oplevede nogle store brag. Så ved de jo ikke, om der er tale om raketter eller kanonslag eller hvad det drejer sig om,« siger Hans Jørgen Larsen, som slutter af med en opfordring.

»Selvom jeg godt ved, at det er nu, vi begynder at få flere og flere henvendelser om ulovlig brug af fyrværkeri, så vil jeg stadig godt bede folk om at vente til 27. december og så selvfølgelig holde sig til det lovlige fyrværkeri.«