Husk at tjekke, om sedlerne er ægte.

Sådan lyder opfordringen fra Fyns Politi, efter at en mand i weekenden betalte sine varer med en falsk tusindkroneseddel i Rema 1000 i Middelfart, skriver TV 2 Fyn.

Det er ikke første gang, at det er sket. 20 gange i år har Fyns Politi nemlig oplevet, at folk har snydt med falske sedler.

Også Sydøstjyllands Politi har oplevet falske sedler. Det er sket i både Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding.

Fremgangsmåden har været den samme alle steder. Der er nemlig blevet købt varer for et lille beløb og betalt med en tusindkroneseddel.

Fyns Politi kan ikke sige, om der er sammenhæng mellem ulovlighederne på Fyn og Jylland, men fra begge politikredse lyder opfordringen:

»Vi opfordrer derfor til at være ekstra opmærksom, hvis du som betaling modtager en tusindkroneseddel, eller bliver bedt om at veksle sådan en seddel, og til at kontakte politiet med det samme, hvis du har mistanke om, at der er tale om en falsk seddel,« skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Dog påpeger Fyns Politi, at det sjældent sker, at folk snyder med falske sedler.

Nationalbanken på den midlertidige adresse på Langelinie Alle i København, onsdag den 23. september 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nationalbanken på den midlertidige adresse på Langelinie Alle i København, onsdag den 23. september 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge Nationalbanken kan man tjekke pengesedlerne sådan:

1. Kig: De danske sedler er udstyret med en hel række sikkerhedselementer. Kig derfor efter, om sedlerne har både vandmærke, vinduestråd, hologram og skjult tråd. Vandmærket og den skjulte tråd kan ses, når sedlen holdes op mod lyset.

2. Vip: Flere af sikkerhedselementerne virker først, når de vippes eller ses fra siden. Det gælder blandt andet vinduestråden, der har bølgemønster, der bevæger sig, når sedlen vippes fra side til side. På samme måde reflekterer hologrammet i lyset i forskellige farver.

3. Føl: De danske sedler er lavet af en speciel type bomuldspapir, der er langt stærkere end almindeligt skrivepapir. Er sedlen falsk, vil man derfor typisk kunne mærke det på papiret, som føles anderledes.