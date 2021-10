Et fortsat stigende antal af anmeldelser om falske 1000-kronesedler har nu fået politiet til at udsende en advarsel og opfordring til danskerne.

Inden for de seneste par uger er der flere, der har bidt mærke i, at der er falske 1000-kronesedler i omløb.

Det er blandt andet set i flere af landets politikredse, hvor især dagligvarebutikker har oplevet betaling med falske pengesedler.

Men eftersom mysteriet om de falske 1000-kronesedler endnu ikke er opklaret, beder Sydøstjyllands Politi nu danskerne om hjælp til efterforskningen. Det fremgår af et opslag på Facebook.

Sydøstjyllands Politi skriver, at man kan hjælpe dem ved at være ekstra opmærksomme, når man modtager en 1000-kroneseddel, og de opfordrer desuden til, at man straks skal anmelde det, hvis man mener, der er tale om en falsk seddel.

Politiet kommer desuden med en række tips til, hvordan man kan spotte, om en pengeseddel er falsk.

»Når I skal afgøre, om der er tale om en falsk 1000-kroneseddel, så kig for eksempel efter, om sedlerne har både vandmærke, vinduestråd og skjult tråd. Vandmærket og den skjulte tråd kan ses, når sedlen holdes op mod lyset. Og mærk også efter om papirtypen føles som en rigtig pengeseddel,« lyder det fra Sydøstjyllands Politi.

Ifølge straffeloven er dommen for falskmøntneri 12 års fængsel, hvilket betyder, at det er en af straffelovens højeste.