På en industrigrund i Hasselager i Aarhus har en pavillon været ulovligt beboet af udenlandske håndværkere i op mod et år.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Thomas Lang er næstformand i Malernes Fagforening i Aarhus, og han har flere gange været forbi industrigrunden sent om aftenen eller tidligt om morgenen, hvor han har set lyset blive slukket og tændt i pavillonens vinduer. Han konstaterede det første gang i november 2020 og senest 30. august i år.

»Det har været tydeligt at se, at pavillonen bliver brugt til beboelse, selvom det er imod alle regler. Jeg har også talt med vidner, der selv har overnattet derude. Og det duer simpelthen ikke. Man kan ikke behandle sine medarbejdere ved at indkvartere dem på den måde,« siger han til B.T. Aarhus.

Det er malerfirmaet Bonde og Mogensen Aps fra Herning, der har opstillet pavillonen. Malermester Michael Bonde har ikke ønsket at kommentere sagen over for B.T. Aarhus, men til Århus Stiftstidende siger han, at skurvognen ikke er blevet brugt til overnatning:

»Vi har haft vores base derude, hvor de kører ud fra, men de bor hjemme ved sig selv – i Skanderborg, Horsens og Herning. Men vi skal jo have både bade- og spisefaciliteter og et sted til vores materialer, og det bruger vi pavillonen til.«

Thomas Lang fra Malernes Fagforening kontaktede Teknik og Miljø og tippede om sagen tilbage i december og har efterfølgende flere gange fulgt op og sendt blandt andet billeder fra industrigrunden og informeret kommunen om, at han har kontakt til håndværkere, der kan bekræfte, at de har boet i skurvognen efter anvisning fra malerfirmaet.

Men Teknik og Miljø har tilsyneladende ikke gjort meget ved sagen. Til Århus Stiftstidende fortæller chef for Byggeri Ann Hamborg, at kommunen har haft en skriftlig korrespondance med malerfirmaet, der har bekræftet, at skurvognen ikke bliver brugt til beboelse, og at alt skulle foregå efter reglerne, men kommunen har ikke selv været ude på industrigrunden for at føre tilsyn:

»Vi laver en form for partshøring og stoler på det, folk svarer. Vi må ikke efterforske, det er politiets område, så der er en balance« forklarer Ann Hamborg til Århus Stiftstidende.

Thomas Lang er vred over, at kommunen ikke har hans henvendelser mere seriøst

»Jeg er stærkt rystet over, at kommunen ikke tager sagen mere alvorligt. Det er bare ikke godt nok, at de lukker sagen ned uden nogen reel undersøgelsen af forholdene derude,« siger han.

Pavillonen er i disse dage ved at blive fjernet.