Søndag blev et rekordstort antal delfiner slået ihjel på Skálafjørðin (Skålefjorden, red.) på Færøerne.

De blodige billeder gik hurtigt verden rundt.

Og siden har det vakt stor debat på Færøerne, hvorvidt det var det rigtige at slagte delfinerne, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Mange mener, at aflivningen af delfinerne gik for langsomt, fordi der ikke var nok mennesker til at tage sig af den store flok, og at de derfor lå på stranden og sprællede. Desuden var stranden for lille til at slagte over 1.400 delfiner.

Formanden for Den Færøske Forening for Grindefangst, Ólavur Sjúrðaberg, var ikke selv med til slagtningen. Men han siger, at han har fået mange henvendelser fra folk, som var der, og som er kritiske overfor det, der foregik.

Den Færøske Forening for Grindefangst har desuden fået mange henvendelser fra medier over hele verden, og Ólavur Sjúrðaberg frygter, at den store slagtning kan skade omdømmet i udlandet og være dødsstødet til grindefangsten.

En undersøgelse fra Kringvarp Føroya – Færøernes nationale radio og tv-station – viser, at 54 procent af færingerne mener, at man skal stoppe med at slagte delfiner. 35 procent mener, at det er i orden, og 15 procent har ikke taget stilling.

Sjúrður Skaale, medlem af Folketinget, mener, at det er på tide at revurdere, hvorvidt man overhovedet skal slagte delfiner længere.

»Folk over hele verden har et helt særligt forhold til delfiner. Derfor ser vi overskrifter på drabet over hele verden. Hvis organisationer lægger pres på vores købere (af fisk og laks, red.), så kan vi komme i knibe,« siger Sjúrður Skaale til Kringvarp Føroya.

1428 delfiner af arten hvidskævinger blev søndag slagtet på Skálafjørðin på Færøerne. Foto: Uncredited Vis mere 1428 delfiner af arten hvidskævinger blev søndag slagtet på Skálafjørðin på Færøerne. Foto: Uncredited

At slagtningen er gået for langsomt, er Jacob Vestergaard, Færøernes fiskeriminister, ikke enig i. Han mener, det gik, som det skulle.

Derimod synes han, at Sjúrður Skaale underminerer Færøernes argumenter overfor omverdenen, når han snakker om at stoppe med at slagte delfiner.

»Vores politik er, at vi har ret til at udnytte de ressourcer, som er i havet på en forsvarlig måde. Det må vi holde fast i,« siger Jakob Vestergaard til Kringvarp Føroya.

Grindedrab er en gammel tradition på Færøerne. Foto: Uncredited Vis mere Grindedrab er en gammel tradition på Færøerne. Foto: Uncredited

Også på Facebook er der delte meninger:

»Som Færing bosiddende i Danmark skammer jeg mig på mit folks vegne. Fy for helvede, for en ulækker handling. Det vidner ikke bare om, at man lever i fortiden, men at man på ingen måde har finger på pulsen af verdenssamfundet,« skriver en bruger.

En anden skriver:

»Ja, og??? Det er da bare mad. Færøerne har da ligesom andre lande ret til at høste af havets spisekammer.«