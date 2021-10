'Du har fået to nye venneanmodninger på Facebook.'

Det er formentlig ikke den notifikation, man regner med at få, efter et besøg hos et coronatestcenter. Men det skete for en kvinde i juli sidste år.

Efter hun blev testet i Kolding på en mobiltest-enhed, tilføjede to podere hende nemlig på Facebook efterfølgende.

Det skriver JydskeVestkysten, som har fået kendskab til sagen gennem en aktindsigt hos Datatilsynet, idet den er blevet indrapporteret som et brud på datasikkerheden.

De to, der tilføjede kvinden på Facebook, var værnepligtige ved Beredskabsstyrelsen og herfra med Region Syddanmarks mobiltest-enhed på opgave som podere i Kolding.

Ifølge indrapporteringen til tilsynet, som Region Syddanmark har lavet, havde kvinden ikke oplyst sit navn. Hun havde heller ikke givet grønt lys til at tilføje hende på Facebook.

»Derfor må de have læst hendes navn fra hendes sygesikringskort eller inde i Webreq, hvor hendes prøve er blevet registreret,« står der i rapporten om sagen.

Af den grund har de to personer fra Beredskabsstyrelsen brudt datasikkerheden – og derfor er de nu blevet frataget opgaven som podere.

Selvom sagen er blevet indrapporteret til Datatilsynet som et brud på datasikkerheden, ønsker styrelsen ikke at gå videre med sagen:

»Datatilsynet har i den sammenhæng lagt vægt på karakteren af det pågældende brud sammenholdt med, at sagens behandling må forventes at indebære et forbrug af tilsynets ressourcer, som ikke står mål med den beskyttelse af privatlivet, som en behandling af sagen vil medføre,« skriver Datatilsynet ifølge JydskeVestkysten.