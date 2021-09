Efter corona stille og roligt er kommet under kontrol, står mange podere uden job. Fir­maet bag kvik­testcentre vil hjæl­pe dem ud i an­dre bran­cher.

Det er kviktestfirmaet Copenhagen Medical, der skal sende nogle af de tilbageværende podere ud i nye job. Her tænkes der specielt på service- og detailbranchen, der netop nu er hårdt ramt efter netop coronapandemien.

Ifølge Trine Baadsgaard, der er pressechef i Copenhagen Medical, er det virksomhedens måde at bidrage på til nogle hårdt ramte brancher i samfundet.

»Der har været heftig debat i medierne omhandlende manglen på medarbejdere, og vi står jo med nogle, som vi af naturlige årsager skal af med, så det er da en måde en give tilbage på.«

Virksomheden vil hjælpe de 3-400 podere, der er tale om, videre ved hjælp af en stor jobmesse.

Messen skal afholdes torsdag 23. september i Bella Centret og kommer som en opfølgning på en jobmesse i Fælledparken 1. september, hvor kviktestselskabet oplevede positive reaktioner fra virksomheder.

Virksomheder havde decideret vendt tilbage til Copenhagen Medical og spurgt, om de kunne afholde et lignende messe igen.

En af de virksomheder, der har fået gavn af Copenhagen Medicals jobmesse, er Salling Group.

De tog selv kontakt til Copenhagen Medical, da de fornemmede, at testdelen al deres erhverv var nedadgående. Det fortæller Susanne Bjørn Leire, der er senior HR-partner i Salling Group.

Af andre virksomheder der deltager på messen, er der også blandt andet Rema 1000, Change Lingerie, Coop, d’Angleterre og Tivoli.

Restaurationsbranchen har før stillet sig uforstående over for, hvordan kviktestcentrene har formået at skaffe så mange i arbejde, når de nu ikke kunne det.

Svaret ligger muligvis i lønnen. 187 kroner i timen lød den på.

Den typiske timeløn ligger ifølge brancheorganisationen HORESTA på cirka 130 kroner i timen for unge, der arbejder i restaurationsbranchen under overenskomst.