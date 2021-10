En mand fra Tranbjerg fældede i 2019 over 100 af kommunens træer ved Tranbjerg Skov.

Manden gjorde efterfølgende alt for at undgå at betale de 128.000 kroner, som det ville koste Aarhus Kommune at rydde op og plante nye træer på området.

Det lykkedes dog ikke, og nu har han måttet punge ud. Det skriver Århus Stiftstidende.

Manden havde ellers forsøgt at forsvare sig med, at han på ingen måde gjorde det for selv at tjene penge på den grund, han på daværende tidspunkt ejede, som ville blive mere lys af fældningen.

Er det et rimeligt beløb for at fælde 100 træer?

Den købte Aarhus Kommune dog ikke, og de slår hårdt ned på ulovlig træfældning.

»Hvis man uden videre fælder kommunens træer, kommer der et efterspil,« siger Andy Tones, der er afdelingsleder for Grønne Områder i Aarhus Kommune.

Hvis du gerne vil have fældet eller beskåret et træ, en hæk eller en busk, der står på et offentligt areal, skal du nemlig kontakte kommunen. Dog er færre træer ikke det, der står på kommunens ønskeliste.

Byrådet i Aarhus Kommune har nemlig besluttet, at kommunen skal plante 10.000 træer frem mod 2025. Det skal både gøre byen smukkere og være med til at løse klimaudfordringerne.