Er det i orden at forbyde medarbejdere at møde fysisk op på arbejde, hvis ikke der er vaccineret mod corona.

B.T. har sprugt to af landets store erhvervsprofiler, serieiværksætter Martin Thorborg samt erhvervskvinde Stine Bosse. De er dybt uenige.

Vaccinationsdebatten er for alvor blusset op, efter det torsdag kom frem, at landets største virksomhed, A.P. Møller – Mærsk, direkte vil forbyde deres ansatte at møde op på kontoret, hvis de ikke er vaccineret mod coronavirus.

Ifølge Stine Bosse, der er tidligere koncernchef i Tryg-gruppen, er A.P. Møller-Mærsks tiltag dog ikke helt dumt.

Hun er nemlig selv vaccineret og anbefaler i høj grad, at folk gør det samme – uanset om det er privat- eller i arbejdsregi.

»De steder, hvor mennesker færdes sammen, hvilket gælder alt fra restaurationsliv til arbejdspladser, har jeg intet problem med, at man som arbejdsgiver opfordrer sine ansatte til, at de skal lade sig vaccinere eller kunne fremvise en frisk coronatest,« fortæller hun til B.T.

Hun mener, at kravet om vaccination viser, at Mærsk er »dybt ansvarlig« overfor de ansatte, og derfor tror hun også, at flere af landets virksomheder vil gøre det samme.

»Man skal se det som et ønske om at beskytte medarbejderen, så vi ikke skal ind i en ny lockdown igen, for det er de færreste virksomheder, der kan holde til det,« fortæller Stine Bosse til B.T.

I den helt anden grøft er Martin Thorborg, som er adm. direktør og stifter af Visma Dinero.

Han peger nemlig på, det er et overgreb af den personlige frihed, hvis arbejdsgiverne forlanger vaccination af deres medarbejdere set i lyset af den nuværende coronasituation.

»Jeg synes, det (krav om vaccination, red.) er en meget voldsom ting at kræve af sine ansatte, så hvis det skal ske, skal der være en afsindig god grund til det,« fortæller han og fortsætter:

»Jeg vil personligt ikke gå ind og bestemme, at andre skal lade sig vaccinere. Men det kan være, at jeg havde en anderledes tilgang til det, hvis jeg drev et plejehjem,« fortæller Martin Thorborg og understreger, at størstedelen af hans ansatte ikke er i daglig kundekontakt.

Iværksætter Martin Thorborg mener, at kravet er en lidt voldsom ting at indføre på arbejdspladsen. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Iværksætter Martin Thorborg mener, at kravet er en lidt voldsom ting at indføre på arbejdspladsen. Foto: Asger Ladefoged

Martin Thorborg påpeger desuden, at han bestemt ikke satser på, at det samme krav til de ansatte vil gøre sig gældende i hans virksomhed.

For ham vil »worst case-scenariet« være, hvis man igen skal se sig nødsaget til at sende folk tilbage på hjemmekontoret.

»Krav om vaccination er slet ikke på tale hos os, men jeg kan forestille mig, at hvis vi virkelig er uheldige i Danmark, skal vi måske til at fremvise coronapasset igen. Men på nuværende tidspunkt føler jeg, at det ville være lidt overkill at få folk til at blive vaccineret,« fortæller han.

Stine Bosse vil da heller ikke presse på, hvad angår indførsel af kravet på sin arbejdsplads. Men hun fortæller, at hun går ind for, at virksomheden tager stilling til situationen.

»Jeg sidder i bestyrelsen, og jeg er på nuværende tidspunkt i dialog med dem, der beslutter den slags (indførsel om kravet, red.), men jeg vil ikke lægge et yderligere pres, da det ikke er min beslutning i sidste ende,« afslutter hun.