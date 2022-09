Lyt til artiklen

Den tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen rækkehus på Sundevænget i Hellerup er solgt for 68 mio. kroner.

Det skriver Ekstra Bladet, der gennem Venstres pressetjeneste har fået lov til at tale med Uffe Ellemann-Jensens kone gennem 51 år Alice Vestergaard.

Tidligere udenrigminister Uffe Ellemann Jensen, der er far til Venstres nuværende formand Jakob Ellemann-Jensen, døde i juni måned 2022

Nu skal hans enke ifølge Ekstra Bladet flytte i en lejlighed.

Afdøde Uffe Ellemann Jensens hus på Sundevænget i Hellerup. Foto: Google Streetview Vis mere Afdøde Uffe Ellemann Jensens hus på Sundevænget i Hellerup. Foto: Google Streetview

De mange penge tilfalder i første omgang Alice Vestergaard, der kommer til at sidde i uskiftet bo.

De to har boet i huset på 349 kvadratmeter og med ni værelser i 38 år, og på grund af beliggenheden tæt på Øresund blev Uffe Ellemann Jensen i de senere år involveret i skandalesagen vedrørerende Jan Leth Christiansens gigantbyggeri på Sigridsvej i Hellerup.

Byggeriet ligger lige ned til vandkanten tæt på Uffe Ellemann-Jensens rækkehus og skæmmer ifølge naboerne området.

Inden advokaten fik sin byggetilladelse klagede Uffe Ellemann-Jensen til den daværende borgmester Hans Toft (K) over byggeriet, fordi det påvirkede Uffe Ellemann Jensens udsigt fra hans hus.

Alligvel fik Jan Leth Christiansen sin tilladelse, og han har siden bekriget naboerne, ligesom han har hindret offentligheden adgang til stranden med et sømhegn.

Uffe Ellemann-Jensen i sit hus på Sundevænget i Hellerup. Huset er nu solgt til 68 mio. kroner. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Uffe Ellemann-Jensen i sit hus på Sundevænget i Hellerup. Huset er nu solgt til 68 mio. kroner. Foto: Søren Bidstrup

Uffe Ellemanns hus spillede også en central rolle i valgkampen i 1998, hvor daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen gevandt magten blot et mulehår foran Uffe Ellemann-Jensen, der op til valget ellers førte stort i meningsmålingerne.

Ellemann-Jensen gik til valg på at lette skatten for boligejerne, og det fik Lejernes Landsorganisation, der støttede Socialdemokratiet, til at indrykke annoncer, hvor der stod: Er det lejerne, der skal betale for Jensens skattelettelse? Kampagnen var efter datidens normer uhørt beskidt, og der er siden blevet spekuleret i, at kampagnen medvirkede til, at Uffe Ellemann-Jensen tabte valget.

Rækkehuset i Sundevænget var også ramme om det besøg fra en Ekstra Bladet-journalist og en fotograf natten før valget 10. marts 1998, der viste sig skæbnesvanger. Det førte til en forside på Ekstra Bladet, hvor Uffe Ellemann Jensen sidder med et glas whisky og er citeret for at sige, at 'Den er hjemme'.

Det er almindeligt anerkendt, at forsiden efterfølgende fik negativ betydning for Uffe Ellemann-Jensens opbakning til valget.

Jakob Ellemann-Jensen ved bisættelsen af Uffe Ellemann-Jensen i Holmens Kirke. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Jakob Ellemann-Jensen ved bisættelsen af Uffe Ellemann-Jensen i Holmens Kirke. Foto: Ida Marie Odgaard

En slidt kliche lyder dog, at der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Efter sin død blev der sendt et båndet interview med Uffe Ellemann-Jensen på TV 2, 'det sidste ord'. Her fortalte han, at valgnederlaget reddede hans liv.

Uffe Ellemann-Jensen led efterfølgende af blandt andet hjerteflimmer.

»Jeg havde hjerteproblemer, der markerede sig de kommende år. Hvis jeg blev statsminster, var jeg nok død af det, så havde vi nok ikke haft den her snak i dag,« fortalte Uffe Ellemann-Jensen i programmet.