Slag, spark, kast med inventar, spyt, trusler, verbale krænkelser samt manglende flugtveje og træning i at håndtere de udadreagerende patienter.

Det er ikke ufarligt at være ansat i Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital (AUH).

Endnu en gang får en af afdelingerne, der i 2018 blev flyttet fra Risskov til Skejby, nemlig påbud for ikke at have forebygget risikoen for vold mod de ansatte godt nok – blandt andet fordi der mangler flugtveje.

Ifølge Arbejdstilsynet er sikkerheden omkring arbejdet med patienterne så mangelfuld på Afdeling på Psykoser, at det udsætter de ansatte for en »sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko«, fordi de er i øget risiko for at blive udsat for vold på grund af utilstrækkelig forebyggelse.

Arbejdsvilkårene betyder, at de ansatte risikerer at udvikle angst, depression eller posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Det kan B.T. afsløre på baggrund rapporter fra Arbejdstilsynet, hvori der bliver givet to påbud til afdelingen om forhold, der straks skal bringes iorden.

På afdelingen er der patienter med psykose, skizofreni, autisme og dobbeltdiagnoser. Det vil sige både en psykiatrisk diagnose og et misbrug.

Afdelingen skal blandt andet sørge for, at de ansatte oplæres tilstrækkeligt i at passe på sig selv, og så skal de sikre, at afdelingens samtalerum er indrettet, så de ansatte kan komme i sikkerhed ved voldsepisoder.

Af rapporterne fremgår nemlig, at Arbejdstilsynet har registreret 22 hændelser med vold og trusler mod de ansatte på afdelingen inden for en uoplyst tidsperiode.

I rapporterne kan man læse om én af de hændelser, der kunne være gået rigtig galt.

Under en samtale i et samtalerum med en patient, der er kendt for at være udadreagerende, bliver patienten igen agressiv og rejser sig pludselig op i rummet og løfter eller skubber bordet mod lægen, imens en ansat forsøger at afværge.

Det resulterede i, at den ansatte fik bordet direkte ind i den øvre del af maven ved de øverste ribben.

Der var ligesom i afdelingens andre samtalerum ingen flugtveje, fremgår det. Og borde og stole var ikke fastgjort.

Desuden fremgår det af rapporten, at patienten blev placeret på stolen tættest ved døren i lokalet, og det derfor ikke var muligt for de ansatte at trække sig fra lokalet, netop fordi lokalet ikke er indrettet med to døre – og dermed ingen flugtveje.

»Arbejdstilsynet vurderer, at virksomhedens forebyggelsestiltag og arbejdsstedets indretning ikke er tilstrækkelige til at sikre de ansatte mod udsættelse for vold i forbindelse med voldsom udadreagerende adfærd,« skriver Arbejdstilsynet i rapporterne.

Desuden kritiserer tilsynet, at der ikke blev lavet en handleplan oven på episoden med henblik på at forebygge lignende hændelser fremadrettet, står der i rapporterne.

Det er ikke første gang, at B.T. kan afsløre, at der er problemer med personalets sikkerhed i Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital, der ellers skulle være et af landets mest moderne af sin slags.

Tidligere har vi også kunnet fortælle om manglende flugtveje og vold i akutpsykiatrien, som dengang satte gang i en ny kaotisk ombygning til millioner.

Et problem, som man kan undre sig over overhovedet er til stede, når det ikke er mere end tre år siden, at Psykiatrien kunne flytte ind i spritnye lokaler i Skejby.

De ansvarlige på Afdeling for Psykoser har ikke ønsket at svare på B.T.s konkrete spørgsmål angående påbuddene, før sagen ved Arbejdstilsynet er afsluttet.

I et skriftligt svar oplyser den ledende overlæge på Afdeling for Psykoser, Signe Dolmer, dog, at man ikke var klar over nødvendigheden af en ekstra dør og det fastspændte inventar, før ulykken, som omtalt i denne artikel, skete sidste år.

»I det konkrete tilfælde er vi først blevet opmærksomme på behovet for en ekstra dør og fastgjort inventar i det pågældende lokale efter indflytningen. Vi var ved at planlægge ændringerne inden besøget fra Arbejdstilsynet, og nu har vi nu rettet op på det, så der er ekstra dør og fastgjort inventar,« skriver hun.

Arbejdstilsynets påbud skulle efterkommes senest 15. januar i år.

Hvordan de konkret har efterkommet forbuddene – ud over i det konkrete samtalerum – ønsker afdelingen dog ikke at uddybe på nuværende tidspunkt.

De oplyser dog, at de også vil få rettet op på de huller i oplæringen af de ansatte i blandt andet konflikthåndtering, som coronapandemien har været skyld i.

Det, vurderer Arbejdstilsynet nemlig i rapporten, øger risikoen for, at de ansatte udsættes for vold, idet de ikke er opdateret på og for nylig trænet i forebyggende tiltag omkring situationer med risiko for vold.

»De seneste to år har vi i Psykiatrien ligesom resten af sundhedsvæsnet været fokuseret på at tilrettelægge vores arbejde på en corona-forsvarlig måde. Derfor har der været kurser og uddannelsesdage blandt andet i konflikthåndtering og risikosamtaler, som vi ikke har kunnet afholde på forsvarlig vis. Det har vi naturligvis forsøgt at finde løsninger på, som vi nu melder tilbage til Arbejdstilsynet,« siger Signe Dolmer.

B.T. har fået afslag på et mundtligt interview med afdelingen. Efterfølgende har vi sendt en lang række af skriftlige spørgsmål, men dem har afdelingen heller ikke ønsket at svare konkret på. Afdelingen har kun ønsket at kommentere sagen generelt. Vi har derfor heller ikke haft mulighed for at komme med opfølgende spørgsmål.