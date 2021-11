Udflytningen af Akut Psykiatrien fra Risskov til Skejby var en kaotisk overgang. Det splinternye hospital havde væsentlige mangler, der var farlige og dyre at rette op på.

Siden da har endnu et kaotisk forløb udspillet sig mellem Regionsrådet og Aarhus Universitetshospital (AUH) omkring ombygningen af afdelingen.

Det kan B.T. afsløre på baggrund af dokumenter i sagen.

Afdelingens patienter kunne være potentielt voldelige. Men på trods af dette havde de ansatte ikke mulighed for at flygte.

Lokalerne i Akut Psykiatrien manglede nemlig flugtveje, og det gjorde flere ansatte utrygge. Det fremgår af en tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Under deres tilsynsbesøg konstaterede de, at »ingen lokaler til samtaler med patienter er indrettet med to døre, hvorfor det vurderes, at arbejdsstedet ikke er indrettet, så ansatte har betryggende mulighed for at komme i sikkerhed ved voldsepisoder eller tilløb hertil«.

»Arbejdstilsynet lægger vægt på ansattes oplysning om, at det er utrygt for ansatte, at lokalerne i Akut Pyskiatri ikke er indrettet med flugtveje, så ansatte kan trække sig,« fremgår det.

Den manglende sikkerhed førte til, at hospitalet i sommer igangsatte en kaotisk ombygning.

For ombygningen, der skulle rette op på de kritisable forhold, blev igangsat inden, at forretningsudvalget i Region Midtjylland havde godkendt bevillingen på to millioner kroner.

»Det er selvfølgelig en fejl. Det sker heldigvis meget sjældent. Vi skulle selvfølgelig have haft mulighed for at godkende det først. Man er nødt til at følge reglerne,« siger Anders Kühnau til B.T.

Jacob Isøe Klærke fra SF, der sidder i regionens forretningsudvalg, mener ligeledes, at det er en fejl, at hospitalet har brugt to millioner uden at spørge om lov først.

»Det er nok den eneste gang på fire år, at der kommer en sag, som ikke blev forelagt på det rigtige tidspunkt. Vi har taget imod beklagelsen og sagt, at det ikke skal ske igen,« siger han.

Begge understreger dog, at det er en formel sag, og at det er godt, at der er sket en ombygning af afsnittet.

Administrationen beklager til regionsrådet, at »sagen ikke blev forelagt regionsrådet umiddelbart efter sommerferien«, hvor ombygningen fandt sted.

Da planerne for AUH i sin tid blev udformet og tegnet, regnede man ikke med, at Akut Psykiatrien skulle placeres, der hvor den endte. Sammen med den somatiske Akutmodtagelse.

Derfor flyttede Akut Psykiatrien for lidt over tre år siden ind i en afdeling, som var en somatisk afdeling, og som altså ikke var indrettet med flugtveje.

En rapport fra Arbejdstilsynet viser, at de i januar gav et påbud, da de manglende flugtveje udsatte de ansatte for en »sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko«.

Vibeke Bak, der er fællestillidsrepræsentant på AUH, fortæller, at der var mange ansatte, der var utrygge på grund af den manglende sikkerhed.

»De ansatte var trygge i Risskov, men da man flyttede, var det en meget hård fødsel. Det har været personale, der har været dybt frustrerede over det, de har stået i,« siger hun.

Hun påpeger, at afdelingen også havde den uheldige situation, at den i en længere periode stod uden ledelse, forklarer hun.

»Flytningen er en lang historie, hvor der har været mange problemstillinger med sikkerheden. Det har været arbejdsgivers ansvar at stille sikkerheden til rådighed. Og det kunne de ikke levere i en periode,« siger hun.

Tilsynsrapporten fra januar beskrev også, hvordan der havde været store problemer på personalefronten. Da tilsynet fandt sted, havde afdelingen blot ni ansatte, der skulle dække en vagtplan, hvor der var brug for 19 ansatte til at dække planen. Samtidig var en tredjedel af de ansatte nyuddannede.

Rapporten udløste et påbud om at bringe forholdene i orden og etablere flugtveje i hele afdelingen.

Det har siden udløst en regning på to millioner kroner.

Ole Mølgaard, der er ledende overlæge på Akutafdelingen, understreger, at der altså har været flugtveje i bygningen til brand og evakueringer, men at tilsynet har vurderet, at der er brug for yderligere flugtveje i lokalerne på grund af arbejdets karakter.

»Man kan ikke sige, at der har manglet flugtveje. Der var dem, der skulle være, og vi vurderede, at bygningerne var velegnede til formålet.«

»Men efter, at Arbejdstilsynet har været inde over, så følger vi selvfølgelig deres anbefaling. Det er ikke altid til at forudse, hvordan tingene udvikler sig. Vi har ansvaret for sikkerheden og har rettet op på det,« siger han.

Ole Mølgaard forklarer, at han er ærgerlig over, at de ansatte har været utrygge i perioden.

»Når personalet har givet udtryk for, at de var utrygge over for tilsynet, så er jeg ked af det. Derfor er jeg også glad for, at vi nu har fået etableret flugtvejene.«

Ole Mølgaard understreger dog, at der med en større omlægning, som den, akutpsykiatrien har undgået, vil komme udfordringer hen ad vejen.

»Når vi er firstmovers og rykker de to afdelinger sammen, så vil der være udfordringer og ting, som man skal optimere undervejs.«

Vibeke Bak forklarer, at der i dag er rettet op på forholdene, efter at ombygningen har fundet sted, og at de ansatte i dag er trygge ved at arbejde der.

Forretningsudvalget i regionsrådet har 23. november 2021 godkendt en bevilling på to millioner kroner til ombygningen.