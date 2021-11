Færgeruten mellem Hvalpsund og Sundsøre er ramt af problemer for tiden.

I sidste uge faldt en lastbil i vandet fra færgen Mary, som normalt sejler mellem Hvalpsund og Sundsøre i Limfjorden.

Torsdag gik færgen Sleipner, der er sat ind på ruten som erstatning, så på grund.

Uheldet indtraf under dagens første sejlads klokken 05.45 fra Sundsøre.

»Under overfarten får færgen motorproblemer, og derefter driver den over mod en tange og sætter sig fast,« fortæller Kent Kås Vestergård, som er drift- og anlægschef i Vesthimmerlands Kommune.

Han forklarer, at det sandsynligvis er nogle rejeruser, der har sat sig fast i skruerne.

»I øjeblikket har vi en dykker nede og inspicere færgen. Når han er færdig med det, lægger vi en plan,« siger anlægschefen, som tilføjer, at der ikke er gået hul på skroget.

Færgefarten er indstillet resten af dagen, og det er i øjeblikket uvist, hvornår den bliver genoptaget.

Der var tre køretøjer ombord, da uheldet indtraf. Ingen af passagererne kom noget til, og alle er fragtet sikkert i land.

Tirsdag 26. oktober trillede en lastbil af færgen Mary og røg i vandet.

Dengang fortalte overfartsleder på færgen Flemming Thomasen, at det var en håndbremse, der ikke var trukket, som fik lastbilen til at rulle.

Ingen personer kom noget til under uheldet, men den efterfølgende bjærgning af lastbilen var en omstændelig affære.

Kent Kås Vestergård understreger, at de to hændelser ikke har noget med hinanden at gøre, og at færgerne også har været ført at to forskellige kaptajner.

»Det er bare uheldigt,« siger han.