Ellie Steiness siger 'nej tak' til at lade sig vaccine mod corona.

Og hun oplever, at fravalget har sociale konsekvenser, idet vennerne nu siger det samme 'nej tak' til hende.

Lad os slå fast som det første, hvorfor 29-årige Ellie Steiness fra Solrød ikke er blandt de 4.454.061 danskere, der ifølge Statens Serum Institut nu er færdigvaccineret.

»Det handler ikke om en principsag. Jeg frygter vaccinen og dens langsigtede bivirkninger. Og hverken jeg eller mine børn skal indgå i et forsøgsprojekt,« konstaterer hun og tilføjer:

Det er ikke en principsag for Ellie, at hun ikke vil vaccineres. Det er, fordi hun er oprigtigt bange for den. Vis mere Det er ikke en principsag for Ellie, at hun ikke vil vaccineres. Det er, fordi hun er oprigtigt bange for den.

»Jeg kan forstå, at man bliver vaccineret, hvis man er ekstra udsat eller ældre. Men hvis man, som jeg, er sund og rask, kan immunforsvaret godt klare at få corona.«

Faktisk giver Ellie udtryk for, at hun godt kan forstå alle, der vælger at få stikket. Også selvom man hverken er »ekstra udsat eller ældre«.

»Folk handler i frygt. Medierne og systemet spreder frygt i os alle. Så jeg forstår godt folk,« siger hun.

Men mange 'folk' forstår ikke hende – ikke engang hendes nærmeste venner. Ellie oplever nemlig at blive valgt fra, fordi uforståenheden mellem vaccinerede og ikkevaccinerede skaber en kløft – uanset om man har hinandens hjerte nært.

»Jeg oplever at blive valgt fra på flere måder: Nogle vil ikke komme hjem til mig eller have besøg af mig, fordi jeg ikke er vaccineret. Eksempelvis var jeg inviteret til en fødselsdag, men pludselig var jeg slettet fra begivenheden på Facebook. Jeg spurgte personen, hvorfor jeg var fjernet, og hun svarede, at hun var ked af det, men at hun ikke havde lyst til at besøg af en uvaccineret – og at jeg ikke skulle tage det personligt.«

Det fortæller Ellie, der ikke kunne lade være med at tage den annullerede invitation personligt. Og i begyndelsen blev hun frustreret og irriteret over afvisningerne, men har nu accepteret, at det er omstændighederne, så længe »vores samfund er sådan her«.

Med »sådan her« mener hun, at vaccinen hele tiden har været fremstillet som et frit valg, men at det ikke føles sådan længere. Og når Ellie er ude i samfundet, kan hun ligefrem føle sig udstillet, fordi hun ikke er vaccineret.

Status på danskernes smitteforebyggende adfærd Trusselsfølelsen er kraftigt stigende og på sit højeste niveau siden marts 2020.

Vaccinationsvilligheden er steget den sidste uge, og knap 91 procent af den voksne befolkning har påbegyndt vaccinationen eller er færdigvaccinerede.

'Vaccine-tvivlere' er dominerende blandt yngre personer og personer med kort uddannelse, og at gruppen af tvivlere særligt er bekymret for effektiviteten af og bivirkningerne ved vaccinerne. Kilde: HOPE - How Democracies Cope with COVID19 (Danskernes Smitteforebyggende Adfærd Og Opfattelser, 30. november 2021)

»Kontrollører skal tid kigge lidt længere på mit fribevis og vurdere, om de vil have mig ind. Det er helt angstprovokerende for mig. Nogle gange tager jeg en test for at komme ind, selvom jeg helst vil være foruden. Det er helt åndssvagt, for hvis jeg har de mindste symptomer, bliver jeg jo hjemme,« fortæller Ellie, der mener, at vi alle er blevet fanger af coronavirus.

»Du er syg, indtil modsatte er bevist. Sådan er det i Danmark nu, og det er forfærdeligt. Vi skal dokumentere, at vi ikke er syge. Altså, dokumentere at vi er raske. Før corona var det anderledes.«

Så når statsminister Mette Frederiksen appellerer til, at vi tager stikket for vores alle sammens skyld og udviser samfundssind, køber Ellie den ikke. Hun mener nemlig, at det er løgn, at det er 'samfundssind' at få vaccinen, fordi man stadig godt kan smitte.

»Folk er ikke gode nok til at faktatjekke. Alt for mange gør bare, som der bliver sagt, og det mener jeg er dybt problematisk,« siger hun.