Der er langt om længe kommet gang i Aalborg midtby igen, men den øgede aktivitet i byen skaber mere affald, og det skaber en luksusbuffet for mågerne.

Hvis du har været ude at spise i Aalborg midtby henover sommeren, har du formentligt stiftet bekendtskab med dem.

Mågerne. De sultne fugle kaster sig grådigt over resterne fra caféburgere og pomfritter, men et andet problem er, at de også kaster sig over skraldespandene i byen, når der er tomme æsker fra pizzaer og tomme to go kaffekopper. Derfor er der i magistratens budgetforslag afsat en million kroner årlige de næste fire år til en ekstra tømning om dagen af byens skraldespande. Det skriver Nordjyske.

Spørgsmålet er, om en ekstra tømning er nok. Hvis det står til Jes Asmussen, formand for Aalborg City, skal der mere til, hvis problemet med måger i bybilledet skal løses.

»Mågerne hopper jo helt ned i skraldespanden, det kan vi se lige ud for døren. Hvis man skal bruge nogle flere penge på det, tænker jeg også, at man skal begynde tænke på, hvordan man designer de der skraldespande,« fortæller han til Nordjyske.

De sultne måger hiver nemlig uden problemer madrester op fra skraldespanden, og derfor er det ikke nødvendigvis folk, som ikke kan rydde op efter sig selv, der er det største problem.

Derfor er første skridt på vejen at få tømt skraldespandene i midtbyen oftere, og det er også det, der er planen med den million, der er afsat i magistratens budgetforslag.

Næste skridt kan være en udskiftning af skraldespandene, fortæller Anders Fokdal, direktør i by og landskabsforvaltningen, til Nordjyske.

»Mågerne giver os mange problemer, og overvejelser om udskiftning har været et element blandt mange om udskiftning af skraldespande.«