Stigende smittetal. Flere indlagte. Meldinger om et tredje vaccinestik for alle.

Coronaepidemien har med andre ord ikke sluppet sit tag i Danmark helt endnu.

Så skal vi med den stigende smittekurve og flere indlæggelser forvente en genindførelse af coronapasset?

Det har B.T. spurgt fire af de mest kendte coronaeksperter om:

Lone Simonsen, Epidemiolog og professor i folkesundhedsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter.

»Jeg synes, at Danmark skal kigge på den norske model. De har fat i den lange ende. Her vil man begynde at indføre restriktioner baseret antallet af indlæggelser i stedet for smittetal. Så når de når 200 indlæggelser vil man reagere. Det samme kunne man også gøre i Danmark,« siger hun.

Professoren mener, at »et eller andet nok bliver nødvendigt«, hvis stigende smittetal og indlæggelser ender med at gå for stærkt:

»Men det er ikke nødvendigvis et coronapas, som skal indføres igen, der er også andre muligheder, som masker, der kan genindføres,« påpeger hun:

»Det vigtigste er, at hvis man er uvaccineret, så har man en større risiko end nogensinde for at blive smittet hen over de kommende måneder. Uvaccineret er ikke beskyttet mod alvorlig smitte ligesom os andre, men heldigvis er det ikke for sent at blive vaccineret,« siger hun og tilføjer:



»Jeg er meget optimistisk for Danmark, nu, hvor det er åbent igen. Vores høje vaccineredækning gør, at der kommer relativt få indlæggelser.«

Nils Strandberg Pedersen, tidligere administrerende direktør for Statens Serum Institut, SSI.

»Det er ikke særlig relevant at genindføre et coronapas. Så skulle det være for at forhindre dem, der ikke er vaccineret, i at komme ind forskellige steder. Men det kunne jeg ikke forestille mig, at myndighederne ville gøre,« siger han og tilføjer:

»Coronapasset er stadig aktuelt, når man skal ud at rejse. Nogle steder kan man slet ikke komme ind, hvis man ikke er vaccineret,« påpeger Strandberg.

Han tror nærmere, at myndighederne vil se nærmere på nye restriktioner:

»Hvis der for eksempel opstod en ny, alvorlig mutation, selvom der ikke er noget, der tyder på det lige nu,« siger Nils Standberg.

Han synes, at coronapasset var »et godt værktøj«.

»Det fik os til at tænke os om en ekstra gang. Det er også derfor, man har opretholdt det i andre lande,« siger han.

Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

»Coronapasset siger, at man kan tillade sig at lave forskellige aktiviteter, men hvis man stadig kan blive smittet, så kan det være lige meget. Så selv hvis vi ville genindføre coronapasset, så kan vi ikke bruge det i den form, som det er,« siger Randrup og uddyber:

»De vaccinerede kan jo blive smittet og dermed smitte videre. Da de vaccinerede udgør langt den største del af befolkningen, så er det også dem, der er væsentlige i den samlede smittespredning. Vi ved endnu ikke, hvor meget vaccinen reducerer smittespredning,« siger han.

Han tror nærmere på, at man kunne forestille sig et scenarie, hvor alle skal kunne vise en negativ test.

»Men det er ret dyrt, og i den nuværende situation kan det ikke betale sig. Desuden er der ikke nogen udfordring for sundhedsvæsenet i øjeblikket. Selv ifølge de værst tænkelige scenarier fra SSI vil det ikke overstige sygehuskapaciteten,« fastslår professoren.

Han mener, at den største trussel vil være en influenzaepidemi oven i coronaepidemien. Derfor mener han fortsat, at befolkningen skal rådgives om at holde en god hygiejne.

»Folk skal bruge sund fornuft og lade sig teste, hvis man har symptomer eller er sammen med nogen, der har corona. For så kan vi undgå restriktioner,« konkluderer Randrup.

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet.

»Coronapasset var et glimrende værktøj til at hjælpe os igennem fasen, inden vi var vaccineret. Men jeg har svært ved at se det for mig nu,« fastslår han.

Hans Jørn Kolmos kunne dog godt forestille sig passet, hvis situationen ændrede sig drastisk:

»Hvis vi fik helt ny muteret virus, hvor vi skulle til at starte forfra mere eller mindre,« siger han.

Hvis myndighederne skulle miste kontrollen over smitten hen over efteråret og vinteren, så kan man nærmere forestille sig genindførelse af restriktioner som for eksempel forbud mod store forsamlinger samt understregning af hygiejneregler, lyder det fra professoren.

Endelig siger Hans Jørn Kolmos:

»Hvis vi kommer i en situation, hvor vi siger, at det tredje vaccinestik er afgørende vigtigt, så kan det da godt være, at det bliver noget, man skal dokumentere i sit coronapas. Men der er vi ikke lige nu.«