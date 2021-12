Fra søndag må du ikke længere gå rundt i Zoologisk Have og observere dyrene eller iagttage Tivolis juleudsmykning i det kolde vintervejr.

Det står dig til gengæld frit for at pakke træningstasken, tage op til dit lokale fitnesscenter og løfte jern eller dyrke motion blandt ligesindede.

Og det er en kontrast, der i den grad undrer to eksperter, som B.T. har talt med.

Lad os starte med det første: tvangslukningen af zoologiske haver, Tivoli og andre udendørs kulturinstitutioner.

Spørger man Thorkild I.A. Sørensen, der er professor i epidemiologi, er den beslutning besynderlig set med videnskabelige briller:

»Det undrer mig, at man lukker udendørs kulturinstitutioner, når vi ved, at virusindholdet i luften fortyndes kolossalt meget, når man er udenfor. Smitterisikoen udenfor er meget lav, når blot ikke mænger sig,« siger Thorkild I. A. Sørensen og uddyber:

»Jeg har simpelthen svært ved at se det videnskabelige argument for, at man ikke kan finde en løsning, hvor eksempelvis Tivoli, Zoo og andre udendørs kulturinstitutioner kan holde åbent.«

Professoren understreger, at han ikke er i besiddelse af det datagrundlag, som epidemikommissionen kommer med anbefalinger ud fra, men af samme grund mener han også, at der burde være mere tydeligvis omkring, hvorfor de enkelte ting lukkes.

Forstår du, at man lukker de udendørs kulturinstitutioner ned?

Og i den forbindelse studser han over et par af de områder, der stadig står urørte hen.

»Et eksempel er sportshaller og fitnesscentre. Man taler selvfølgelig om deres betydning for mental og fysisk sundhed, men det er muligt at træne udenfor. Smitterisikoen er højere jo mere fysisk aktiv, man er indenfor, fordi man trækker vejret meget hurtigere – og klart højere end udenfor, hvor udåndingsluften fortyndes,« siger Thorkild I. A. Sørensen.

Som tidligere nævnt er der stadig ingen krav om coronapas i et fitnesscenter, og mundbind skal også blot bæres, når du går ind og ud af centret.

I de tidligere nedlukninger har fitnesscentre været lukket, og det undrer også Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, at det ikke er tilfældet nu, når han ser på de seneste restriktioner.

»Det undrer mig meget, at man lukker udendørs steder som Zoo og Tivoli, når man fortsat holder fitnesscentrene åbne, for her er smitterisikoen uden mundbind og med fysisk aktivitet langt større,« siger professoren.

Regeringen løftede på deres pressemøde ikke sløret for, hvorfor de forskellige områder lukkes ned, men blot at det er på anbefaling fra epidemikommissionen.

Thorkild I. A. Sørensen frygter dog, at man ved at lukke de udendørs kulturinstitutioner laver en flaskehals, hvor man presser selskaber indenfor.

»Konsekvensen kan være, at man nu fjerner et oplagt sted, hvor en gruppe mennesker kan mødes og bevæge sig udenfor, og så kan alternativet være en tur i storcentret eller middag derhjemme, hvor virussen har meget nemmere ved at sprede sig,« siger han og fortsætter.

»Selvfølgelig er smitterisikoen ikke lig nul udenfor - slet ikke, hvis der er trængsel i Tivoli eller Zoo - men jeg tænker at den risiko må blive vejet op ift. at man kan holde stederne åbent.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Zoo og Tivoli, men de to kulturinstitutioner ønsker ikke at forholde sig kritisk til de nye restriktioner.

B.T. har også kontaktet Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, for at foreholde ham eksperternes kritik, og han oplyser, at man i Regeringen – sammen med et flertal i Folketinget – har valgt at følge de indstillinger, som epidemikommissionen kommer med.