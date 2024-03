Konservativ Ungdom bør meldes til politiet for det fusk, som en PwC-rapport for nylig har afdækket.

Det mener to eksperter.

»Baseret på det, der står i PwC's rapport, er det uundgåeligt med en politianmeldelse. Det ser ud til, at der har været et berigelsesforsæt, hvor man har haft til hensigt at unddrage det offentlige for de her midler, vel vidende at man ikke opfyldte kriterierne,« siger lektor ved Syddansk Universitet og forvaltningsekspert Jøren Ullits.

Udmeldingen kommer, efter B.T. har afdækket, hvordan Konservativ Ungdom anklages for at have givet falske oplysninger i en ansøgning om at få udbetalt millioner gennem tipsmidlerne i 2023 af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Læs også B.T. afslører: Konservativ Ungdom undersøges for fusk

Beløbene, som ungdomspartierne kan få udbetalt, afhænger af, hvor mange medlemmer de har, og hvor mange politiske aktiviteter de arrangerer. Konservativ Ungdom får typisk udbetalt knap tre millioner kroner årligt.

Ifølge PwC er der blevet indberettet 14 forkerte aktiviteter for tre af Konservativ Ungdoms lokalforeninger.

Lokalformændene giver ifølge PwC-rapporten tre forklaringer, som giver Konservativ Ungdom problemer: At de ikke kender til aktiviteterne, at deres forening ikke har deltaget i dem, eller at deres forening ikke selv har arrangeret aktiviteterne.

I nogle tilfælde er der endda indsendt forkert billededokumentation for aktiviteterne.

Christian Holst Vigilius afviser, at der er blevet fusket med Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Holst Vigilius afviser, at der er blevet fusket med Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Det ville være naturligt for DUF at anmelde forhold, hvor det ser ud til at være foregået mere systematisk og bevidst omgåelse af reglerne,« siger juraprofessor på Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller.

Konservativ Ungdoms formand, Christian Vigilius Holst, afviser, at nogen i Konservativ Ungdom bevidst har indberettet forkerte aktiviteter for at få et større tilskud:

»Vi er enige i, at det er nogle meget grove anklager, der fremgår i PwC's rapport. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at vi ikke er enige i de anklager, der fremsættes. Vi har ikke begået systematisk og bevidst omgåelse af reglerne. Konklusionerne baserer sig på anonyme henvendelser fra tre lokalforeningsformænd, som vi ikke har indsigt i, og som vi derfor ikke har mulighed for at forsvare os imod.«

»Der er ikke fremlagt et eneste bevis, selvom vi har efterspurgt det. Vi forventer naturligvis at få udleveret materialet, og vi mener ikke, der er tale om en rimelig sagsbehandling, så længe vi ikke får mulighed for at forholde os til det materiale, som ligger til grund for konklusionen og de deraf afledte alvorlige anklager,« skriver Christian Holst Vigilius til B.T. og tilføjer, at partiet agter at klage til Folketingets Ombudsmand, hvis ikke materialet bliver udleveret.

Ifølge DUF kan PwC ikke udlevere oplysninger – heller ikke til DUF – fordi lokalformændene er lovet anonymitet i forbindelse med undersøgelsen.

DUF oplyser i et svar til B.T., at man ikke har kommentarer til sagen, så længe at den ikke er færdigbehandlet.

Nærværende sag er i øvrigt ikke den eneste, der belaster ungdomspartiet.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan der i Konservativ Ungdom er blevet fusket med medlemstallet gennem registrering af såkaldte spøgelsesmedlemmer, som ikke selv betaler deres kontingent.

Dette er blandt andet sket med en såkaldt MobilePay-finte, hvor nye medlemmer er blevet hvervet som en del af nogle konkurrencer, hvor eksisterende medlemmer i Konservativ Ungdom blev belønnet med adgang til attraktive studieture for at skaffe nye medlemmer.