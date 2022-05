Lukker verden ned igen på grund af abekopper?

Det spørgsmål stiller mange sig i disse dage, hvor det vestlige Europa har været ramt af et udbrud af den ellers sjældne sygdom abekopper.

Også i Danmark har vi set tilfælde af sygdommen.

Den er nemlig fundet hos to mænd, som har været ude at rejse for nylig.

Det har fået adskillige af B.T.s læsere til tasterne, for kan man nu risikere, at Europa skal lukkes ned igen, som vi har oplevet det i lange, lange perioder under covid-19-pandemien?

Er sommerens længe ventede festivaler i fare? Og skal man tage forholdsregler, hvis man har planer om at flyve mod syd på sommerferie?

Det korte svar fra eksperterne er et klart nej. Det lidt længere er her:

»Nej. Ingen forholdsregler er nødvendige,« siger epidemiolog og professor på Institut for Naturvidenskab og Miljø på RUC Lone Simonsen til B.T.

»Men det er vigtigt at være forsigtig med ubeskyttet sex eller tæt kontakt med nye partnere. Især hvis de har symptomer på sygdom. Pointen er, at man skal være utroligt tæt på en anden person for at blive smittet. Og det kan man vælge at undgå,« konstaterer Lone Simonsen desuden.

»Det er den store forskel mellem abekopper og covid-19. Med abekopper kan man vælge at undgå risikoen. Det kan man ikke med covid-19 på samme måde,« tilføjer hun.

Brug sund fornuft, supplerer en anden RUC-professor, Karen Angeliki Krogfelt, ligeledes på Institut for Naturvidenskab og Miljø.

»Det vigtigste er, at når man har symptomer, så skal man søge læge. Og symptomer er høj feber, væskefyldte blærer og/eller sår, der ikke heler,« siger Karen Angeliki Krogfelt, som fastslår:

»Du skal ikke gøre noget specielt, heller ikke når du kommer hjem. Medmindre du får symptomer på sygdom. Men det er jo ikke anderledes, end det ellers ville være,« svarer Karen Angeliki Krogfelt.

Begge de to eksperter maner frygten for en massiv epidemi i jorden – i hvert fald ud fra den evidens, som vi har set omkring spredningen indtil nu.

Abekoppevirus har sandsynligvis ikke udviklet sig til at blive luftbåren, som covid-19 er det.

»Jeg mener, det er for tidligt at udtale sig med sikkerhed i denne sag. Men vi tror ikke, at denne virus har lært sig nye, vigtige tricks om effektiv spredning,« siger Lone Simonsen.



»Derimod ser det for mig ud, som om denne her helt almindelige abepox-virus formodentlig er uforandret, men har været heldig at komme ind i et netværk af mennesker, som har masser af kontakter og rejser meget internationalt,« konstaterer hun.

De hidtidige data peger på, at en af de begivenheder, som kan være årsag til det europæiske udbrud, er en større og international Gay Pride Maspalomas festival på Gran Canaria.

Her var op imod 80.000 mennesker samlet i en periode på op til ti dage i begyndelsen af maj.