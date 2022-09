Lyt til artiklen

To nye coronavacciner, der er rettet halvt mod omikronvarianten BA.1 og halvt mod den originale virusstamme, beskytter bedre end den nuværende vaccine.

Sådan lyder konklusionen fra Camilla Foged, professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet og rådgiver for Sundhedsstyrelsen om vaccinationsstrategien.

»De giver langt højere antistofniveau og bredere beskyttelse. Så de er bedre,« siger hun.

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMA) torsdag indstillede de to nye vacciner til godkendelse, der også for nylig er godkendt til brug i Storbritannien.

Skal du vaccineres mod corona til efteråret?

Vaccinerne fra henholdsvis Moderna og Pfizer er testet på mennesker, og dermed er de både sikkerheds- og bivirkningsmæssigt lig med den vaccine, som Danmark i forvejen har udrullet.

Indstillingen kommer netop, som Danmark fra 15. september skal i gang med at vaccinere først plejehjemsbeboere og senere alle over 50 får.

I alt får 2,5 millioner danskere en vaccineinvitation i deres e-Boks.

Sundhedsstyrelsen har over for B.T. endnu ikke ønsket at oplyse, om vaccinen når at komme med det nye vaccinationsprogram her i efteråret. Styrelsen oplyser dog, at man generelt følger udviklingen af nye, tilpassede vacciner »tæt«.

Samtidig skriver sundhedsminister Magnus Heunicke på Twitter, at han og sundhedsmyndighederne fredag klokken 12.30 vil holde pressemøde om de opdaterede vacciner og efterårets vaccinationsplan.

Indtil myndighederne oplyser, hvilken vaccine 50+-årige danskere så kan få forvente at få stukket i armen, er det oplagt at spørge, hvor længe man så er immun med den nye, tilpassede vaccine?

»Man har testet, hvor høje antistofniveauer vaccinen giver, men ikke hvor længe man er beskyttet – så det ved vi endnu ikke. Man skal dog ikke nødvendigvis forvente, at vaccinen beskytter mod smitte. Det er heller ikke formålet med efterårets vaccinationsprogram. Formålet er at beskytte de sårbare og dem, der er i risiko for et alvorligt covid-19-forløb,« siger Camilla Foged.

Hun kalder denne tilgang for »et skift i vaccinestrategien«:

»Det er det samme, vi gør med influenza. Man er ikke nødvendigvis beskyttet mod smitte, fordi man bliver vaccineret. Men man er beskyttet mod alvorlig sygdom,« siger hun.

Samtidig med, at den nye vaccine er indstillet til godkendelse af EMA, nødgodkendte den amerikanske lægemiddelstyrelsen, FDA, onsdag endnu to nye typer vacciner fra henholdsvis Moderna og Pfizer.

Vaccinerne er tilpasset omikron-undervarianterne BA.4 og BA.5.

Camilla Foged er dog ikke nær så begejstret for disse vacciner. Det skyldes, at de indtil videre kun er testet på mus.

»Vi mangler fortsat kliniske data fra mennesker, og jeg er ikke overbevist om, at det er en god idé at bruge den godkendelsesprocedure, og spørgsmålet er, om det er en bedre vaccine,« siger hun.

Samme synspunkt delte vaccineforsker og direktør for European Vaccine Institute, Ole F. Olesen for nylig i B.T.

»Det er fortsat tvivlsomt, om det er ud fra et kommercielt frem for et sundhedsmæssigt hensyn, at de tilpassede vacciner er blevet udviklet,« sagde han.

Læs mere om den nye vaccitionsindsats i efteråret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.