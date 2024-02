Efter længere tids tovtrækkeri med henholdsvis Tyrkiet og Ungarn blev vejen endelig banet for Sveriges optagelse i Nato.

Ifølge en militærekspert har optagelsen af Sverige været ventet længe og kan derfor ikke komme bag på mange. Alligevel er der ingen tvivl om, at svensk Nato-medlemskab er skidt nyt for Rusland og godt for Danmark.

»Der er ikke nogen tvivl om at Danmark bliver et mere sikkert land,« siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen til B.T.

Han påpeger, at med Sverige i Nato bliver Østersøen til »Nato-hav«, hvilket betyder at Rusland ikke vil kunne sejle på havet.

I januar fik svenskerne at vide, at de skulle forberede sig på krig. Udmeldingen smittede i den grad af på danskerne, der blandt andet i højere grad søgte efter overlevelses- og forberedelsesudstyr på DBA. Men danskerne behøver ikke frygte, at russerne kommer, fortæller Peter Viggo Jakobsen.

»Jeg kan ikke forstå, hvordan nogen kan tænke, at Rusland vil gå i krig mod Nato. Medmindre man tror at Nato bryder sammen, skal man ikke være bange for krig,« siger Peter Viggo og fortsætter:

»Vores situation er blevet markant forbedret. Selvfølgelig kan man sige, at der altid er mulighed for krig, men der er også en mulighed for, at jeg får en Ferrari.«

Peter Viggo Jakobsen mener, at snakken om blandt andet prepping og krig i Danmark skræmmer befolkningen unødigt.

»Man har skabt panik i Danmark. Men man skal tage den skræmmekampagne med et stort kilo salt.«

Ifølge Peter Viggo er det blevet mere sikkert at være dansker, ikke bare på grund af Sveriges optagelse i Nato, men også fordi russerne har fået smadret deres hær i Ukraine, og nu bruger enorme ressourcer på at udkæmpe den krig.

Han påpeger dog, at russerne stadig kan begå cyberangreb på Danmark. Det gør de også i disse dage, og det er der en helt særlig grund til.

Lyt til seneste afsnit af B.T.s politiske podcast 'Slottet og Sumpen' med Joachim B. Olsen, hvor Danmarks militærforsvar diskuteres: