Igennem store dele af coronapandemien har politikerne pålagt befolkningen restriktioner for at holde smitten nede.

Så hvad får det af betydning, når statsminister Mette Frederiksen (S) ikke lever op til de regler, hun, regeringen og Folketinget udstikker for andre?

Det har vi spurgt Michael Bang Petersen om. Han er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af Hope-projektet, der siden pandemiens start har målt befolkningens adfærd og holdning til coronakrisen.

»Overordnet set får det formentlig ikke den store betydning,« lyder dommen fra Michael Bang Petersen om Mette Frederiksens indkøbstur i København fredag, hvor statsministeren blev taget i ikke at være iført mundbind i en forretning.

»Vi kommer næppe til at se fald i befolkningens motivation til at overholde coronarestriktionerne,« tilføjer han.

Det skyldes især to ting:

At der – efter at dømme – er tale om en forglemmelse, og at det i størstedelen af befolkningens øjne ikke vil blive set som en alvorlig overtrædelse af coronarestriktionerne.

Dagen efter sit mundbinds-ups lægger Mette Frederiksen sig fladt ned og beklager sin fejl.

»Vi oplevede ikke fald i befolkningens opbakning til restriktionerne, da Søren Brostrøm (direktøren for Sundhedsstyrelsen, red) kørte i tog uden mundbind, eller da han glemte at spritte af efter sig i et fitnesscenter,« siger Michael Bang Petersen.

Michael Bang Petersen understreger, at det er ekstra vigtigt, at magthaverne følger de regler, der udstikkes for alle os andre.

Og fra udlandet er der da også eksempler på, at et regelbrud har ført til stor opstandelse – og faldende tillid til myndighederne.

Sidste forår brød den britiske premierminister Boris Johnsons nære rådgiver Dominic Cummings et forbud mod rejser til andre dele af landet under en hård samfundsnedlukning, da han kørte til det nordlige England for at besøge sine forældre.

»Her var der tale om et brud på coronarestriktionerne, som af store dele af befolkningen blev anset for at være både alvorligt og forsætligt. Det førte til et fald i befolkningens lyst til at leve op til restriktionerne,« siger Michael Bang Petersen.

Han vurderer, at Mette Frederiksens mundbinds-ups kun vil bekræfte os danskere i de holdninger til regeringen og myndighedernes coronahåndtering, vi havde i forvejen.

Forstået på den måde, at kritikerne af regeringens coronahåndtering vil finde det dybt kritisabelt, at statsministeren selv bryder restriktionerne, mens tilhængerne vil se det manglende mundbind under shoppeturen som en ren og skær forglemmelse fra Mette Frederiksens side.