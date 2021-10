»Der er ingen tvivl om, at det at teste er meget væsentligt. Lige nu tester vi for lidt, og når vi har så høje positivprocenter, som vi har nu, så kan vi ikke regne med antal smittede. Så noget skal gøres.«

Sådan siger epidemiolog og afdelingslæge ved Aarhus Universitetshospital, Christian Wejse, til B.T.

Udtalelsen kommer i kølvandet på, at regeringen fredag eftermiddag meddelte, at kviktest nu bliver genindført for at holde smitte med coronavirus nede.

Mere nøjagtigt skal der kunne laves 100.000 kviktest om dagen.

»Vi har jo set, at danskerne er villige til at lade sig teste i meget høj grad og især, hvis det er tilgængeligt. Hvis man skal bruge tid på at booke en tid, eller det ikke er i nærheden af, hvor man bor, så lader danskerne sig ikke teste nær så meget. Derfor er det glædeligt, at det opprioriteres,« siger Christian Wejse.

Private leverandører får nu 14 dage til af etablere muligheden for kviktest, skriver Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

Indtil da må man derfor nøjes med en PCR-test, hvis man har mistanke om, at man skulle være smittet med corona.

Formålet med at indføre kviktest er ifølge Wejse, at man hurtigere kan bryde de smittekæder, der opstår.

Den 9. oktober blev de sidste personer testet i Falcks kviktestcenter på Ro's Torv i Roskilde. Nu genindføres kviktest grundet stigende coronasmitte. Foto: Claus Bech Vis mere Den 9. oktober blev de sidste personer testet i Falcks kviktestcenter på Ro's Torv i Roskilde. Nu genindføres kviktest grundet stigende coronasmitte. Foto: Claus Bech

»Når flere bliver testet, kan man hurtigere opdage, hvem der bliver smittet, og hvem de er sammen med. Det er svært hensigtsmæssigt, at man får svaret med det samme, så man med det samme kan tage sine forholdsregler,« siger han og tilføjer:

»Så selvom PCR-testen er mere følsom og kan undersøge, hvilke varianter der er tale om, så er problemet, at der går op mod et døgn, fra du bliver testet, til du har svaret«.

Kviktest blev ellers afskaffet 9. oktober i år. På spørgsmålet om, hvorvidt regeringen var for hurtig til at afskaffe kviktest, svarer Christian Wejse:

»Der var ret få smittede i vores samfund på det tidspunkt, så det var en anden situation og ikke så underligt, at det blev afskaffet,« siger han.

Han erkender, at kviktest er en dyr løsning.

»Jeg kan ikke redegøre for de økonomiske beregninger, men det er ikke nødvendigvis et problem, at det er dyrere. For alternativet kan være endnu dyrere,« siger han.