Onsdag efterlyste Fyns Politi ejeren af en boa, der pludselig lå på gaden i det centrale Odense.

Et par kvikke borgere fik hurtigt indfanget slangen i en plastbeholder, hvorefter den blev bragt til terrariet i Vissenbjerg. Slangen var aggressiv ved indfangelsen, men der var heldigvis ingen personer, der kom til skade.

Torsdag henvendte ejeren sig til Fyens Stiftstidende, der også bragte efterlysningen. Til mediet fortæller ejeren, som i artiklen kun vil optræde som Uffe, at han er glad for at hans savnede slange er blevet fundet.

Slangen slap nemlig fri fra sit terrarie, da håndværkerne i hans lejlighed havde flyttet nogle ting fra terrariets top som gjorde, at slangen kunne bryde ud og tage på et lille eventyr.

Denne kongeboa blev indfanget af gode borgere omkring Nørregade i det centrale Odense i dag. Vi kender dog ikke ejermanden. Ved du noget om slangen eller ejeren, hører vi gerne fra dig. pic.twitter.com/ardYyOXW4A — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 28, 2021

Boaen nåede dog ikke længere end en parkeringsplads ude foran lejligheden, selvom ejeren ingen anelse har om, hvordan den kunne nå så langt.

Han forsikrer dog, at hans boa, mere specifikt dværgboa, er 'verdens bedste kæledyr.'

»De bliver ikke særligt store. Den fylder ikke alverden og skal bare have en mus en gang om måneden og lidt frisk vand, så det bliver ikke nemmere. Og så er den håndtam – alle kan tage den op. Og da det er en dværgart, kommer den aldrig til at blive stor. Det er en hundehvalp i slangeform, kan du sige,« fortæller han til det fynske medie.

Uffe er nu både i kontakt med Fyns Politi og Terrariet i Vissenbjerg for at få sin slange tilbage i god behold.