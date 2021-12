Et kæmpe stykke mærkværdigt vraggods drev 19. december i land ved stranden i Rødhus.

Nu leder Nordjyllands Politi efter ejeren.

Der er mere præcist tale om en tre til fire meter lang såkaldt skibsfender beklædt med bildæk, som ordensmagten meget gerne vil af med.

»Fenderen kan afhentes hos den lokale strandfoged mod afholdelse af bjærgeløn,« skriver Nordjyllands Politi om det store monstrum, som har en diameter på cirka halvanden meter.

Det er dog uklart, hvad det skal koste ejeren at få sin fender med hjem igen.

»Afhentes fenderen ikke inden et halvt år, vil den blive solgt eller skrottet,« lyder den kontante melding også fra ordensmagten.

Er du ejer af det interessante stykke vraggods, eller ved du, hvem der er, så er det Hjørring Lokalpoliti, du skal henvende dig til senest 31. juni 2022.

Ifølge Nordjyske var det Oscar Søndberg, en dansker bosat i Norge, der en søndag formiddag tidligere på måneden fandt det specielle vraggods, da han og en veninde luftede hund på stranden i Rødhus.

»Jeg troede først, det var en mine, men vi kunne jo også godt se, at det var for stort til at være det,« har han fortalt til mediet.

Ifølge skibskendere i Facebook-gruppen 'Blokhus/Hune – Kun til INFO', der er tale om en såkaldt Yokohama-fender, der bruges af store tankskibe som en slags kofanger eller støddæmper, når andre skibe lægger sig opad dem på åbent hav – eksempelvis for at tanke.