Pengestærk Odense-fond er bange for at brænde inde med millioner af kroner, der skulle gøre livet i byen endnu bedre.

Heldigvis kan du stadig nå at søge nogle af de seks til syv millioner, som fonden uddeler.

Du skal dog skynde dig, for ansøgningsfristen udløber den 15. oktober. Det skriver Sonderborgnyt.dk og Fyens.dk.

»Vi kan se, at der er langt færre ansøgninger i år end tidligere – også fra Odense og omegn – og det er vi rigtig kede af,« siger Freddy Larsen, der er direktør Albani Fonden i en pressemeddelelse.

Natur, idræt, kultur og unge er nogle af de aktiviteter og grupper, som fonden tidligere har støttet.

Du skal dog ikke regne med at kunne få del i fondens millioner som privat person.

Fonden støtter nemlig ikke virksomheder og privatpersoner. Organisationer og foreninger kan heller ikke få støtte til sin ordinære drift.

Desuden så kan du heller ikke søge om midler til aktiviteter, der allerede har fundet sted.

Fondsdirektøren håber, at foreningslivet i hele Syddanmark kan nå at få glæde af fondens milder.

Han fornemmer nemlig, at mange frivillige aktiviteter har lidt hårdt under coronapandemien.

»Og derfor er vores donation en oplagt mulighed for at få hjælp til et fedt projekt,« slutter direktøren.

Sidste år støttede Albani Fonden 84 projekter med beløb op til 400.000 kroner.