Der har været store følelser på spil i debatten om de vilde heste, der løber rundt bag hegn i Mols Bjerge.

Hestene er nemlig en del af et forskningsprojekt, der betyder, at de ikke fodres, men lever vildt i naturen.

Og det er faldt nogen beboere så meget for brystet, at de har taget sagen i egen hånd og fodret dyrene. De mener nemlig, at dyrene mishandles ved at overlade dem til sig selv.

»Jeg bliver vred. Og jeg vil ikke finde mig i det. Jeg bliver harm. Væmmes. Det er dyremishandling,« har Dorthe Baunser Jensen tidligere sagt til B.T.

Nu har Østjyllands Politi sigtet to unavngivne personer i sagen.

»Vi har sigtet en mand og en kvinde,« fortæller Jakob Christiansen, der er kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Han kan dog ikke komme nærmere ind på hverken alder, eller hvor de to kommer fra, da politiet frygter, de vil kunne identificeres.

De er begge sigtet for hærværk.

»Det er de, fordi vurderingen er, at det kan være ødelæggende for det forskningsprojekt, der er på stedet, at de vælger at fodre dem,« forklarer Jakob Christiansen.

Molslaboratoriet fører selv tilsyn med hestene i området. De fodrer dem ikke, men tager dem ud af flokken, hvis det er nødvendigt.

Det er som skrevet ikke første gang, de vilde heste skaber debat – og det er heller ikke første gang, Østjyllands Politi modtager anmeldelser. Men det er første gang, der sigtes nogen i sagen.

»Vi har før modtaget anmeldelser, men den her gang mener vi, at vi kan lægge de to personer fast på, at de har fodret hestene,« siger han.