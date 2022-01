Hvis du har fået tilbudt sorte vingummibamser for nylig og er bosat på Lolland, gælder det om at være vågen.

Lige nu kan der nemlig være flere vingummibamser med euforiserende stoffer i omløb, eftersom politiet natten til fredag gjorde et usædvanligt fund på en 60-årig mands adresse i Nakskov.

Det oplyser Sydsjællands- og Lollands Falsters Politi i deres døgnrapport.

Opdagelsen skete allerede klokken 03.42, hvor en patruljevogn stoppede den 60-årige mand til et rutinetjek på Rødbyvej i Nakskov.

Her fandt betjentene ud af, at manden kørte uden kørekort, og en narkometertest viste, at han både havde amfetamin, kokain og hash i blodet. Men det var ikke det hele.

Fakta om THC THC er et euforiserende stof, som kan bruges i lægelig sammenhæng.

THC står for 'delta-9-tetrahydrocannabinol'.

Det er det vigtigste stof i cannabis og kan have en positiv indvirkning på fx smerter. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

Under en ransagning af den 60-åriges bil fandt politiet 15 joints, 10 gram amfetamin samt 23 vingummibamser, der indeholdte det euforiserende stof THC.

Og det ledte dem derfor videre til mandens bopæl i Nakskov, hvor der ligeledes kom omfattende fund på bordet.

I huset fandt politiet nemlig intet mindre end 694 joints, 10 gram skunk, 248 vingummibamser med THC samt 172 gram nol, som er en koncentreret form for cannabis, der var blevet gemt i fryseren.

Men netop de mange vingummibamser med THC er usædvanligt, hvis man spørger Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi.

Det er nemlig første gang, at politikredsen ser så stort et omfang af THC forklædt som slik, fortæller Allan Holm, der er viceinspektør hos Sydsjælland- og Lolland Falsters Polti, til TV 2 ØST.

»Det er ikke desto mindre bekymrende, at det muligvis kan virke mere indbydende på specielt unge at spise slik med THC, frem for at ryge en joint. Men det er jo reelt det samme. Og der er også faren for, at børn kan finde sådan en vingummibamse og tro, det er slik og ende med at få en forgiftning ved at indtage det,« fortæller han.

Er du stødt på vingummibamserne, der ifølge politiet er sorte, kan du kontakte politiet på telefon 114.

Den 60-årige mand er blevet sigtet for narkokørsel, kørsel uden førerret og for narkosalg.