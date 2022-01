Efter bare seks måneder i spidsen for Aalborg City er det slut for Stephan Scheelke.

Scheelke, som begyndte som citymanager i august 2021, har nemlig valgt at fratræde sin stilling til fordel for jobbet som direktør for Tønder Festival.

»Det har været svært at flytte fra Sønderjylland, og så har det været mere udfordrende at være citymanager i Aalborg, end jeg havde regnet med,« siger Stephan Scheelke til B.T.

Han overtog posten fra Flemming Thingbak, der havde været citymanager i 17 år, inden han tog imod et job som kunde- og kommerciel direktør hos bilforhandleren Uggerhøj.

Sønderjylland og Tønder er ikke fremmed for Stephan Scheelke. Han har blandt andet en fortid som citychef i Tønder Kommune og har ligeledes været tilknyttet Tønder Festival som både frivillig og som medlem af bestyrelsen.

»Jeg blev tilbudt at blive direktør for Tønder Festival. Det var et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til,« siger Stephan Scheelke, der oplyser, at beslutningen om at forlade Aalborg City er blevet truffet mellem jul og nytår, samtidig med han blev præsenteret for det nye jobtilbud.

Tønder Festival har ligesom andre danske festivaler været hårdt prøvet under corona, hvor det ikke har været muligt at afvikle festivalen. Alligevel er den kommende direktør fortrøstningsfuld i forhold til at kunne invitere gæster til musik og glade dage, når Tønder Festival efter planen løber af stablen 25. august og fire dage frem.

»Det har været nogle hårde år for festivalen. Men i bestyrelsen og blandt de frivillige er vi enige om, at der skal være en festival i år. Jeg tror også, den her pandemi er ved at brænde ud,« siger den kommende festivaldirektør.

Stephan Scheelkes stopper som citymanager i Aalborg City 1. februar. Det er endnu ikke faldet på plads, hvem der skal overtage hans stilling.