Skal man isolere sig selv, hvis man har været sammen med en, som er positiv?

Der er mange spørgsmål omkring de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, og B.T. har lige så modtaget en del henvendelser om forvirring.

Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostøm forklarer i en Facebook live, hvilke regler der gør sig gældende.

»Kort fortalt lavede vi nogle særlige retningslinjer, da omikron kom til Danmark. omikron er i gang med at overtage og derfor har vi fusioneret retningslinjerne, så der kun er et sæt og ikke nogle særlige retningslinjer for omikron,« forklarer Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm demonstrerer hvordan, man tager mundbind på under pressemøde om covid-19 i Statsministeriet i København, lørdag den 15. august 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Flere personer har som sagt henvendt sig til B.T. for at komme nærmere ind på hvilke retningslinjer, der gør sig gældende og hvornår man skal gå i isolation, når man er nærkontakt. Det forklarer Brostrøm yderligere:

»Derudover har vi skærpet definitionen af nærkontakter, så det giver mere mening i de sammenhænge, hvor vi ved der er mest smitte. Det er i husstanden, familien og kærester og sådan noget. Folk, som man er meget tæt på og kysser og krammer med.«

Hvornår skal man lade sig isolere nu?

»Det skal man, når man bor i en husstand med en der er smittet, eller hvis ens kæreste er smittet - generelt folk man er meget tæt på. Man skal isolere sig ind til dag fire og hvis man så har en negativ test på dag 4, som nærkontakt, så kan man bryde selvisolationen, men vi opfordrer til at man for en sikkerheds skyld tager en test på dag seks også.«

»Hvis man har fået tredje stik, så kan man godt undgå isolation, men man skal stadig lade sig teste.«

Herefter forklarer Søren Brostrøm også om, hvornår Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man tager en pcr-test frem for en kviktest.

»Vi anbefaler altid en pcr-test efter nærkontakt i husstanden på dag fire eller hvis man selv oplever symptomer. Derudover også hvis ens kviktest eller selvtest er positiv. I alle andre situationer, anbefaler vi en kviktest,« forklarer direktøren yderligere.

Herefter understreger han, at der ikke er retningslinjer, som er 100 % sikker, men det handler om at reducere smitten mest muligt.

Sundhedsstyrelsen kigger i øjeblikket på at godkende tredje stik til unge under 18 år.