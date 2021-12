Et opslag på Anders Hemmingsens Instagram gjorde, at Toolpartner i Aalborg må holde ekstraordinært åbent nytårsdag.

Mikkel Bohøj kunne egentlig se fremt til et par fridage efter juletravlheden, men sådan blev det ikke.

»Man drømmer jo om at gå viralt på et eller andet tidspunkt i sit liv, og det må man sige, vi gjorde. Vores Instagram har bimlet hele eftermiddagen,« forklarer Mikkel Bohøj, medejer af Toolpartner.

Toolpartner ligger i Aalborg Vestby, og her kan aalborgenserne leje værktøj – og hente pakker fra GLS og lignende. Sidstnævnte er årsagen til, at fridagene er blevet inddraget, og at butikken gik viralt.

En kunde måtte nemlig gå forgæves, da han havde bestilt en pakke med pynt til nytåret, og det valgte han at sende til Anders Hemmingsen, som delte det på sin profil. Da ejerne af Toolpartner så, at de var havnet på Anders Hemmingsen, var de hurtige til at få ændret i deres åbningstider op til nytår.

»Vi havde egentlig tænkt at holde lukket henover nytåret, men efter det opslag der, kunne vi godt se, der stod en masse folk, som manglede deres ting til nytårsaften,« forklarer Mikkel Bohøj til B.T. Aalborg og fortsætter:

Om end de hos Toolpartner havde fortalte om deres åbningstider, kom det alligevel bag på flere aalborgensere, at de ikke kunne hente deres pakker op til nytår.

»Vi troede nok, at folk havde hentet deres pakker før jul, så vi kørte lidt på lavt blus her op til nytår. Det jo heller ikke der, folk lejer mest værktøj, så derfor valgte vi at holde lidt ekstra juleferie, men den er jo så lige blevet inddraget et par timer nu.«

For hvad gør man, når man havner på en af Danmarks største influenceres profil?

»Så må man jo bøje sig for presset,« forklarer Mikkel Bohøj grinende.

Den følger, som gik forgæves, kunne sågar se sine pakke ud fra, da han stod udenfor den lukkede butik, og det kunne de ikke have siddende på sig hos Toolpartner.

»Vi havde slet ikke tænkt i de baner. Vi troede, folk havde set vores opdaterede åbningstider, men det havde de så ikke, så nu gør vi noget ved det ved at holde ekstraordinært åbent efter opslaget på Anders Hemmingsen,« lyder det fra Mikkel Bohøj, som formentligt ser frem til en travl arbejdsdag på den sidste arbejdsdag i 2021.