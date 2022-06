Lyt til artiklen

Kritikken er væltet ned over udgangsforholdene til den netop overståede NorthSide-festival.

Værst stod det til, da tusindvis af mennesker natten til søndag skulle hjem fra festivalpladsen, efter Minds of 99 havde lukket og slukket.

Her kunne man både på festivalens Facebook-side og på Østjyllands Politis Twitter-profil læse om den hektiske situation, der udspillede sig, da publikum skulle væk fra pladsen.

'Østjyllands Politi foretager i øjeblikket afspærring af Åhavevej ved Skanderborgvej samt ved Ringvej Syd, da der er mange mennesker fra NorthSide-festivalen, som har væltet et hegn og nu færdes på Åhavevej,' skrev Østjyllands Politi.

B.T. har flere gange forsøgt at få festivalen til at forholde sig til den megen kritik.

Men arrangøren bag NorthSide, Down The Drain, ønsker hverken at stille op til interview eller svare skriftligt på spørgsmål.

De henviser i stedet til de svar, som festivalens leder, Brian Nielsen, har givet i en interview med GAFFA.

Her fortæller Brian Nielsen, at festivalen er i gang med at evaluere med Aarhus Kommune, Østjyllands Politi og brandvæsen for, om de kan komme i mål med en forbedret løsning af udgangsområdet.

»Lukning af Åhavevej i et kortere tidsrum kan være en løsning, men det kan også være, at indgangspartiet skal opdeles, således at Øst- og Vest-ind- og udgangen helt opdeles. Det er nogle af de ting, vi vil drøfte fremadrettet med myndighederne,« fortæller han til GAFFA.

Men kritikken af vejene til og fra festivalen havde allerede inden natten til søndag mødt en del kritik.

Før coronakrisen afholdt man NorthSide i Aarhus-området Ådalen.

I år havde man flyttet den genopståede festival et par kilometer længere sydpå til Eskelunden og derudover fjernet taxaholdepladser og muligheder for at tage shuttlebusser til og fra pladsen.

Gæsterne skulle derfor i stedet cykle eller gå et godt stykke for at komme tilbage til byen, og det var blandt andet et problem for aarhusianeren Mathias Poulsens kæreste, hvilket fik Mathias Poulsen til at rette skarp kritik på NorthSides Facebook-side.

'Vi har trofast bakket op om NorthSide siden starten og tidligere med stor fornøjelse. I år har det svage musikprogram lagt en dæmper på begejstringen, men det overskygges dog langt af deres totale modvilje til at hjælpe min kæreste, der med sklerose har svært ved at gå fire-fem kilometer hjem fra festivalen,' skrev han blandt andet på Northsides Facebook-side, som B.T. har fået lov at gengive.

B.T. har forelagt kritikken for NorthSide, og det kan du læse mere om her.

NorthSide har proklameret, at festivalen vender tilbage i 2023.