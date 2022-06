Lyt til artiklen

'Det er fuldstændig grotesk.'

Sådan skrev aarhusianeren Mathias Poulsen lørdag på Northsides Facebook-side i en skarp kritik af et af festivalens nye tiltag.

Før coronakrisen afholdt man Northside i Aarhus-området Ådalen.

I år havde man flyttet den genopståede festival et par kilometer længere sydpå til Eskelunden, og derudover fjernet taxaholdepladser og muligheder for at tage shuttlebusser til og fra pladsen.

Mathias Poulsen på Northside.

Gæsterne skulle derfor i stedet cykle eller gå et godt stykke for at komme tilbage til byen, og det var blandt andet et problem for Mathias Poulsens kæreste.

'Vi har trofast bakket op om Northside siden starten og tidligere med stor fornøjelse. I år har det svage musikprogram lagt en dæmper på begejstringen, men det overskygges dog langt af deres totale modvilje til at hjælpe min kæreste, der med sklerose har svært ved at gå fire-fem kilometer hjem fra festivalen,' skrev han blandt andet på Northsides Facebookside, som B.T. har fået lov at gengive.

En Northside-medarbejder svarede Mathias på Facebook under hans kommentar:

'Hej Mathias. Jeg kan godt forstå, at det har været frustrerende for jer med hjemtransporten. Grunden til at shuttlebusserne og taxaholdepladsen blev lukket ned, var fordi rigtig mange mennesker gik på Åhavevej, hvilket skabte nogle usikre situationer i og med, at der var forbipasserende køretøjer. Vi har et godt samarbejde med myndighederne og er løbende i dialog med dem om, hvordan vi bedst og mest sikkert kan få vores gæster guidet væk fra pladsen.'

Hun fortsætter:

'Med hensyn til din kæreste, så er vi meget opmærksomme på, at det er særligt svært for de af vores gæster, som er dårligt gående. Vil du eller din kæreste sende os en privatbesked? Så vil vi forsøge at hjælpe jer. Mvh. Sofie /NS.'

Mathias Poulsen og hans kæreste var lørdag eftermiddag tilbage på festivalpladsen.

Northside 2022.

Han fortalte han til B.T., at Northside efterfølgende havde været i skriftlig kontakt med hans kæreste, hvor de henviste til, at hun som alternativ kunne bruge en handicap-parkeringsplads i et nærtliggende kolonihaveområde.

»Men det hjælper ikke, når vi skal hjem,« lød det fra Mathias Poulsen, der overfor B.T. tilføjede, at de nok skulle klare sig, men at de synes, det er vigtigt at skabe opmærksomhed om, hvor svært det kan være at deltage i Northside, hvis ikke der tages hensyn.

B.T. har forelagt Mathias Poulsens kritik for Northside.

Søndag formiddag lyder det i et skriftligt svar fra festivalens kommunikationsafdeling:

»Vi er kede af at høre, at Mathias og hans kæreste har haft en dårlig oplevelse. Vi går meget op i, at NorthSide skal være et godt sted for alle at komme, herunder selvfølgelig også gangbesværede.«

De fortsætter:

»Der opstod en situation, da folk skulle fra pladsen, hvor flere desværre ikke respekterede vores hegn og vagters anvisninger, og derfor blev vi af et sikkerhedsmæssigt hensyn nødt til at lukke vores taxaholdeplads og stoppe for shuttlebusser. Vi evaluerer afviklingen af årets festival og den nye plads i Eskelunden og arbejder altid hen mod, hvordan vi kan forbedre forholdene for vores gæster.«