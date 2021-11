Fregatten Esbern Snare fortsætter patruljeringen ud for Vestafrikas kyst, efter besætningen sidste uge var i ildkamp med en gruppe pirater.

Her blev fem pirater ramt, hvoraf fire døde.

Stadig fire pirater er ombord på Esbern Snare, skriver Forsvaret i en pressemeddelse tirsdag.

»Hændelsen har medført, at Esbern Snare nu behandler en såret pirat på skibets hospital, mens yderligere tre opholder sig i skibets tilbageholdelsesfaciliteter,« skriver de blandt andet.

I forlængelse heraf skriver de, at de frihedsberøvede pirater under omstændighederne har det godt.

De afdøde pirater er efter en respektfuld ceremoni ved skibets præst anbragt under køl.

Efter hændelsen fortsatte Esbern Snares patruljering i operationsområdet. Her blev der også brugt tid på at bearbejde og debriefe.

»Enkelte er påvirkede af hændelsen, men det overordnede billede er, at besætningen har det godt,« står der i pressemeddelelsen.

Søndag kom krisepsykologer fra Veterancentret ombord på Esbern Snare. De vil sejle med i en periode.

Forsvaret oplyser desuden, at den ene af specialoperationsbidragets RHIB’er blev beskadiget af skud under ildkampen.

Skaderne er repereret ombord, hvorfor skibet fortsat har mulighed for at indsætte specialoperationsbidraget, hvis der igen opstår behov for det.

B.T. følger sagen.