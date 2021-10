Kvadratisk. Praktisk. God.

De fleste kender sloganet fra den tyske chokoladegigant Ritter Sport, men om danskerne kan blive enige i den sidste del af sloganet i en noget speciel variant af chokoladebaren, er yderst tvivlsomt.

Et billede af et falsk bud på en chokoladebar med koriander blev lagt på virksomhedens danske Facebook-side i sjov. Opslaget endte med at nå ud til 1,2 millioner brugere og har over 33.000 kommentarer. Og diskussionen om den nye smagsvariant røg langt ud over Danmarks grænser.

Reaktionen på koriander-baren kom også Ritter Sports hovedkontor for øre. Og selvom det overvældende flertal af brugere på Facebook var kritiske over for koriander-varianten, besluttede tyskerne sig alligevel for at teste krydderurten som ingrediens.

Koriander-udgaven, der startede som en joke, men var tæt på at blive virkelighed. Foto: Ritter Sport Danmark Vis mere Koriander-udgaven, der startede som en joke, men var tæt på at blive virkelighed. Foto: Ritter Sport Danmark

Chokoladebarerne blev produceret i meget lille skala. Testen blev dokumenteret med billeder og videooptagelser. Men forbrugerne skal ikke sætte næsen op efter, at koriander-baren kommer på hylderne, lyder det fra den danske importør af Ritter Sport.

»Der blev testet flere variationer med koriander, men ingen af dem bestod hverken de indledende smagstests eller Ritters Sports kvalitetskrav,« siger Anne Mette Ovesen brand manager hos DK-Konfekture, som markedsfører Ritter Sport i Danmark.

For at få testresultaterne hurtigt i hus testede Ritter Sport koriander-baren på virksomhedens chokolademuseum, Chokoworld, i Berlin.

Her dumpede koriander-baren fælt, som nok er til stor tilfredsstillelse for de mange fortvivlede danskere, der skrev i knap så pæne gloser om smagsvarianten i Facebook-opslaget.

Hjemme i Danmark har Anne Mette Ovesen dog ikke opgivet at lade sig inspirere til nye varianter.

»Vi har lige spurgt danske fans af Ritter Sport, hvilken #Ritterfake de drømmer om. Boller i karry lå højt på listen,« siger Anne Mette Ovesen