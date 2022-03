Bare få dage efter, at Rusland invaderede Ukraine mødte flere danske koncerthuse en mur af kritikere, der krævede forestillinger af Den Russiske Ballet aflyst.

Og noget tyder på, at de mange russiske aflysninger har fået folkene bag en anerkendt symfonikonkurrence i Odense til at tænke sig godt og grundigt om – dog er de kommet frem til en helt anden konklusion.

Odense Symfoniorkester melder nemlig nu klart ud, at de russere, der skal deltage i Carl Nielsen Internationale Konkurrence i starten af april, stadig er velkommen.

»Vi har i bestyrelsen haft en indgående drøftelse af den kendsgerning, at konkurrencen også har nogle ganske få tilmeldte deltagere med russisk baggrund, som dog alle fire ikke længere bor i Rusland, men gennem flere år har haft fast bopæl rundt omkring i Europa,« siger bestyrelsesformand for Odense Symfoniorkester, Lisbeth Knudsen, i en pressemeddelelse.

Synes du, at Odense Symfoniorkester har taget den rigtige beslutning?

For bestyrelsesformanden er det afgørende for beslutningen, at ingen af de russiske deltagere er udpeget af eller repræsentere den russiske stat.

»De repræsenterer derimod en stærk personlig, kunstnerisk ambition helt på linje med konkurrencens øvrige dygtige unge musikere,« siger bestyrelsesformanden.

Blandt de 72 unge musikere, der skal deltage i konkurrencen er der både russiske og ukrainske deltagere.

Konkurrencen indledes med en markering af solidaritet med Ukraine og den hårdt ramte befolkning, lyder det i pressemeddelelsen.