På papiret er byggesagen lille.

Den omfatter en vinterhave, nye vinduer og etablering af lejligheder i et forladt hus.

Ikke desto mindre har den fået naboer, politikere og borgere i Sorø på barrikaderne.

Som B.T. kunne fortælle søndag, fyger det i luften med anklager om vennetjenester og særbehandling rettet mod den konservative borgmester i Sorø, Gert Jørgensen.

Årsag: At han personligt er gået ind i en byggesag, hvor Steen Hahn Andersen – der er søn til en afdød ven af borgmesteren – ønsker at etablere lejligheder. Borgmesteren afviser anklagerne.

Steen Hahn Andersen står nu til at få vedtaget et helt tillæg til kommuneplanen, så han kan føre sit projekt ud i livet.

Men det bliver ikke uden kamp. Kommunalplantillægget har nemlig fået naboer og borgere i Sorø op af stolen.

Blandt andre Karsten Hansen, der bor på Trautnersvej og er direkte nabo til det hus, hvor Steen Hahn Andersen har planer om at lave lejligheder.

»Man vil rive en del af bygningen ned for at lave parkeringspladser og en udvendig trappe. Man vil også lave en udestue, der går ind over søbeskyttelseslinjen. Det kommer til at skæmme området, og det er en amputering af en bevaringsværdig bygning,« siger Karsten Hansen, der er medlem af Sorø Bevaringsforening.

Området omkring Trautnersvej emmer af historie. Husene er fra begyndelsen af 1900-tallet med masser af detaljer og krummelurer. Nogle huse er inspireret af den såkaldte barokstil, og området har Sorø Klosterkirke og Sorø Akademi som bagtæppe.

Bevarelsen af områdets karakter betyder meget for beboerne, fortæller Karsten Hansen.

Huset på Trautnersvej 24 er højere end hovedparten af husene i området, og derfor har kommunen været nødsaget til i kommuneplantillægget at tillade såkaldte vandrette lejlighedsskel (indretning af lejligheder) i helt op til 12 meters højde mod de nuværende 8,5 meter.

En regel, der kommer til at gælde for 1.070 huse.

Og det bekymrer Karsten Hansen.

»Vi frygter, at entreprenører kaster sig over vores historiske villaområde for at lave lejligheder til erhvervsmæssig udlejning,« siger han.

Karsten Hansen er ikke alene om sit standpunkt. Der har været heftig debat i de lokale medier, og i de mange høringssvar, der er kommet fra borgerne i Sorø, frygter man etagebyggerier i området. Det viser en aktindsigt.

»Det må frygtes at blive begyndelsen på en ‘bid for bid’-ødelæggelse af områdets særlige kultur og natur,« skriver en husejer blandt andet.

Andre høringssvar knytter sig til en undren over, at der laves et helt kommunalplantillæg for én entreprenør.

»Det er uforståeligt, at en enkelt persons ønske om at bygge om i modstrid med planen for området skal skubbe rammerne for hele området i en helt forkert retning,« skriver én, mens en anden supplerer:

»Jeg finder det ikke rimeligt, at et stort område i Sorø skal berøres af én bygherres ønsker«.

Borgmesterens møde med Steen Hahn Andersen og det efterfølgende forløb er baggrunden for anklagerne om vennetjenester og særbehandling. Afsendere på de grove anklager er blandt andre Enhedslistens Bo Bjerre Mouritzen og Socialdemokratiets Jakob Meibom.

Én måned efter at Steen Hahn Andersen havde købt huset på Trautnersvej 24 med planer om at bygge lejligheder, fik han nemlig et møde i stand med Gert Jørgensen. Sidstnævnte kvitterede ved i en mail at skrive, at han nok skulle tage en ‘konstruktiv sagsbehandler’ med.

Steen Hahn Andersen far, Ib Hahn Andersen, havde et tæt forhold til Gert Jørgensen. Han døde i 2016, og Gert Jørgensen betragter ham som sin politiske læremester.

Ifølge SFs medlem af kommunalbestyrelsen Linda Nielsen er det velkendt, at Gert Jørgensen har et tæt forhold til Hahn Andersen-familien.

Gert Jørgensen afviser anklagerne og siger, at han og Steen Hahn Andersen ikke er personlige venner.

»Det er usagligt. Jeg kender rigtigt mange mennesker i Sorø Kommune. Det skal ikke være sådan, at fordi jeg har siddet i kommunalbestyrelse med hans far, så kan han ikke få den samme behandling som andre og en dialog med borgmesteren,« siger Gert Jørgensen.

Han mener heller ikke, at naboerne skal være bekymrede.

»Kommuneplantillægget vedrører 20 huse ud af 1.100, der vil kunne få vandret skel (lejligheder, red.) Jeg mener ikke, at det vil påvirke et helt område. Og i øvrigt er vi altså ikke færdige med at sagsbehandle, eftersom der stadig mangler at blive indhentet høringssvar,« siger Gert Jørgensen.