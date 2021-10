»Hjælp de mange svigtede katte og killinger.«

Sådan lyder opfordringen fra Dyrenes Beskyttelse, da flere af landets internater i øjeblikket er fyldt til bristepunktet med efterladte katte, som mangler et nyt hjem.

Under den lange coronanedlukning var der nemlig flere familier, der så deres snit til at anskaffe sig et nyt kæledyr, men allerede nu, efter samfundet igen er åbnet op, er der rekordmange, der har skilt sig af med dyrene, og det har givet bagslag hos dyreinternaterne.

Særligt mærkes det dog på Viborg Internat. Her har man i øjeblikket ikke et eneste bur ledigt, idet det vrimler med katte, der enten er blevet indleveret eller dumpet i naturen.

»Lige nu har vi et propfyldt internat, hvor vi sætter usædvanligt mange katte i pleje. Personalet tager endda kattene med hjem, fordi vi simpelthen ikke har plads til flere, men vi kan jo ikke blive ved,« fortæller Lise Svejgaard, som er dyrlæge ved Viborg Internat, til B.T.

Men travlheden kommer næppe som en overraskelse for Lise Svejgaard.

Hun tror nemlig, den stigende travlhed skyldes, at danskerne nu er 'mættet' med kæledyr i kølvandet på coronanedlukningen – og så er det ovenikøbet også højsæson for killinger i disse måneder.

»Alt for mange købte katte sidste år, og det gør, at vi ikke har lige så mange kunder, som vil have dem nu. Markedet er mættet,« fortæller hun.

I år oplever internatet dog særligt, at kæledyr bliver »smidt ud som affald«, og det er derfor også blevet hverdagskost for personalet at modtage katte, som er blevet fundet i naturen:

»Bare i går modtog vi tre små killinger, som var blevet fundet i en plastikpose ved en vejkant. De var kolde, sultne og de er nok kun en uge gamle,« fortæller Lise Svejgaard, som i øjeblikket selv har syv katte boende, som der ikke var plads til på internatet.

På Viborg Internat håber man derfor også på, at danskerne vil overveje at adoptere en kat fra et af landets internater, såfremt man har tid og overskud til at passe den.

Og ligesom Dyrenes Beskyttelse har Lise Svejgaard derfor også en opfordring til danskerne.

»Man skal virkelig tænke sig om, inden man køber et kæledyr, og det er lige meget om det er en hund, kat eller marsvin. Og hvis man så beslutter sig for, at man gerne vil have et dyr, så skal man hjælpe internaterne,« afslutter hun.