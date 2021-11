»Efter flere års pres og mere end to års vedholdende kampagne, har Expedia Group nu gjort det helt rigtige.«

Sådan skriver World Animal Protection Denmark i en pressemeddelelse.

Reaktionen kommer efter, at Expedia har valgt, at det fremover ikke er muligt at købe en pakkerejse hos rejsebureauet, der inkluderer delfinshow og lignende aktiviteter med dyr i fangenskab.

»Det er en massiv sejr for dyrevelfærd, at verdens største rejsebureau melder klart ud, og det er et stort skridt mod fuldstændig afskaffelse af den ydmygende form for underholdning, hvor vilde dyr optræder som smilende klovne i små bassiner, og belønnes med mad for at springe gennem hulahopringe,« siger Stephanie Klausen fra World Animal Protection DK.

Kunne du finde på at se et delfinshow?

Ifølge dyrevelfærdsorganisationen har man siden 2019 forsøgt at få selskaber som Expedia til at droppe samarbejderne. Blandt andet ved at samle mere end 350.000 underskrifter, hvor man anmoder Expedia om at droppe ethvert samarbejde med delfinarier.

Men selvom Expedia i USA nu har ændret i dyrevelfærdspolitikken, så er det ikke nok.

World Animal Protection håber nu, at flere selskaber følger trop.

»Der er stadig rejsebureauer, der støtter og sælger billetter til den slags, men vi håber, at det må blive en alvorlig øjenåbner for en anden rejsegigant, nemlig TUI, der stadig har delfinarier på turistmenuen. Det er ikke en tidssvarende måde at drive forretning på i 2021,« siger Stephanie Klausen.

Hos TUI Danmark har man endnu ikke hørt om lignende ændringer, siden Expedias udmelding.

»Vi har set og læst det, men vi har ingen opdatering på, hvad vi kommer til at gøre. Så indtil videre lader vi det være op til kunderne,« siger Mikkel Hansen, der er kommunikationschef i TUI Danmark.

Ifølge ham så forsøger TUI at være objektive og transparente omkring deres tilbud i forbindelse med pakkerejser.

»Hvad kunderne beslutter sig for at gøre, når de er ude at rejse, lader vi være op til dem. Det samme gælder delfinshows,« lyder det fra Mikkel Hansen.