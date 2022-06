Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De har i mange år været fast inventar i bybilledet. Men snart er de fortid.

Halvdelen af alle parkeringsautomater i København bliver nedlagt for at spare penge.

Det skyldes blandt andet, at kommunen de senere år har oplevet stigende reparationsudgifter på parkeringsautomaterne.

Reparationer, som primært skyldes slitage og nødvendig, løbende opdatering af software.

Samlet set vil 450 af byens i alt 900 parkeringsautomater blive nedlagt.

»Fire procent af de registrerede parkeringer i dag foregår via p-automat, de resterende er via app,« siger Jesper Borch, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, til B.T.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at kunne spare op mod 2,7 millioner kroner årligt på at nedlægge de 450 parkeringsautomater.

Oprindeligt var ønsket at nedlægge samtlige af automaterne, men det har Transportministeriet afvist.

Synes du, det er en god idé at afskaffe halvdelen af alle byens p-automater?

Ministeriet mener, at der fortsat bør sikres mulighed for, at borgere kan betale for parkering ved brug af parkeringsautomater.

»Hvis der ikke er en p-automat, og man ikke har en app, vil man kunne ringe til en døgnbemandet telefonlinje og få registreret sin parkering korrekt,« siger Jesper Borch.

Møntbetalingen i parkeringsautomaterne blev allerede afskaffet tilbage i 2016.

I forbindelse med nedlæggelsen vil der etableres skiltning, der viser, hvilken betalingszone man befinder sig i, og de betalingsmuligheder borgerne har.

Når halvdelen af parkeringsautomaterne fjernes, vil der flere steder være mere end fire minutters gang til nærmeste automat.

Forvaltningen har fået politisk opbakning til forslaget.