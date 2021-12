Skal du nå en hurtig vaccine, inden du skal hjem til brun sovs og flæskesvær ved familien? Så er mulighederne gode nu.

Flere vaccinesteder i Region Midtjylland åbner nemlig for vaccination uden tidsbestilling. Og det bugner med ledige tider.

Inden nytår skal mindst 151.000 borgere nemlig nå at blive vaccineret mod corona på vaccinesteder i Region Midtjylland.

Det får vaccinestederne til igen at tilbyde såkaldte drop-in vaccinationer – altså uden tidsbestilling.

»Jeg håber, at mange vil lade sig vaccinere de kommende dage, så vi kan bidrage til at mindste smitterisikoen,« siger Anders Kühnau, regionsrådsformand, og fortsætter:

»Viljen til at bidrage til denne vigtige og samfundskritiske opgave som vaccinatør har været helt enorm, mere end 5000 har stillet sig til rådighed. Det er jeg meget taknemmelig for. Aktuelt har vi løst det akutte behov for hjælp.«

Du kan se hvor og hvornår, du kan blive vaccineret på det nationale kort over vaccinesteder corona.rm.dk.

77,9 procent af borgere i Region Midtjylland har fået mindst to vaccinestik, og 82 % har fået mindst ét vaccinestik på nuværende tidspunkt.