Nu er fem lilla bænke i Aarhus prisvindende.

Det sker efter, at Aarhus Kommune tirsdag aften vandt demensvenlig pris.

Og bænkene, som du måske har set eller siddet på, er »Forglem mig ej«-bænke, hvor der er påmalte citater fra demensramte og pårørende.

Derudover sidder der på hver bænk en QR-kode, der henviser til en hjemmeside, der har samlet viden om demens og indsatser mod demens i Aarhus.

Målet med bænkene er at aftabuisere demens.

Prisuddelingen skete på Demens Topmøde 2021 i Aarhus, som bliver afholdt af organisationen Demensalliancen og Fremfærd Sundhed og Ældre.

Her vandt bænkene og Aarhus Kommune prisen for ‘Årets mest innovative demensvenlige by, lokal og civilsamfundsindsats’.

Jette Skive, der er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus, glæder sig over prisen.

»På vegne af hele Aarhus Kommune er jeg meget stolt af, at vi modtager denne flotte pris. Det er en anerkendelse af hele det arbejde, som vi har lavet omkring Demensvenlig By. Nemlig, at vi gør en reel forskel for mennesker med demens og deres pårørende.«

»I Aarhus har vi gjort meget for at gøre byen mere demensvenlig. Vi har blandt andet indgået samarbejder med repræsentanter fra både erhvervslivet, kulturinstitutioner, frivilligforeninger, organisationer og kirken for at sætte fokus på demens. Demens er en alvorlig folkesygdom, som vi skal blive ved med at turde at tale om,« siger hun i en pressemeddelelse.

Bænkene, der er skabt af fire kandidatstuderende på Oplevelsesøkonomi på Aarhus Universitet, er placeret på Park Allé, Skanseparken, Nordre Kirkegård, Åparken og Unipark.