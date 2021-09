Fire partier bliver til et valgforbund forud for det kommende valg til Aarhus Byråd.

Sådan lyder beskeden i en fælles pressemeddelelse fra Alternativet, Veganerpartiet, Enhedslisten og De Grønne.

Her oplyser de fire partier, at de har valgt at indgå valgforbund for at sikre at grønne stemmer ikke går til spilde.

»Den grønne omstilling er ikke bare en god idé, det er en uomtvistelig nødvendighed og en forudsætning for fremtidens gode liv,« fortæller byrådskandidat for Alternativet i Aarhus, Tenna Duch Schaldemose, og tilføjer:

»Derfor er jeg også meget begejstret for, at Aarhus endelig får et grønt valgforbund,« fortæller byrådskandidat for Alternativet i Aarhus.«

De fire partier vil samlet kæmpe for at sikre en reel grøn omstilling i samfundet.

Det sker blandt andet ifølge partierne igennem en reducering af Aarhus samlede CO2-udledning, flere solcelleanlæg og ved at erstatte afbrænding af biomasse og fosille brændstoffer med mange andre forsyningskilder – især sol og vind.

»Aarhus skal tage klimaansvar og gå forrest i en socialt retfærdig grøn omstilling af hele kommunen. Vi skal træffe politiske beslutninger for reel klimahandling,« fortæller spidskandidat for enhedslisten i Aarhus, Laura Bryhl.

Der er valg til Aarhus Byråd 16. november.