Direktør i DSB får sin næste millionhøje fastholdelsesbonus udbetalt, før han er færdig med at afgøre udbuddet om, hvilket firma der får lov at bygge hele 226 nye S-tog.

DSBs direktør for strategi og togmateriale, Jürgen Müller, har en aftale, der betyder, at han får 3.300.000 kroner ind på sin konto, hvis han lader være med at sige sit job op inden 1. oktober 2024.

Sidste år fik han 3.757.000 kroner i løn, så med bonussen oven i, vil han få cirka syv millioner kroner i 2024.

DSB har forsvaret fastholdelsesbonussen med, at Jürgen Müller er »afgørende« for indkøbet af fremtidens fuldautomatiske tog. Men nu viser det sig altså, at han kan hæve bonussen og gå sin vej, før opgaven er gjort færdig.

Se forløbet 8. september 2023:

DSB oplyser, at tre udenlandske selskaber fra henholdsvis Frankrig, Spanien og Tyskland/Schweiz er prækvalificeret til at få kontrakten for levering af 226 nye, fuldautomatiske S-tog. »Det giver en sund konkurrence og en robust udbudsproces, som forventeligt vil føre til attraktive tilbud,« siger Jürgen Müller, der er direktør for strategi og togmateriel hos DSB. 1. oktober 2024: Hvis Jürgen Müller ikke har sagt sin stilling op, får han ubetalt 3.300.000 kroner i bonus udover sin grundløn. Første halvår 2025: I den periode forventer DSB at beslutte, hvilke af firmaerne, der får den endelige kontrakt på de 226 S-tog.

»Det giver ingen logisk mening, at have sådan en bonus, der i den her situation udbetales, mens direktøren er ved at få vurderet, hvem der skal have en meget stor kontrakt, og hvad kontrakten præcist ender på i omkostninger for DSB,« siger Bent Greve, der er professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet.

Lag os gennemgå forløbet her:

For en måned siden i september blev det besluttet, at tre udenlandske firmaer er i spil til at få kontrakt på at levere de 226 S-tog.

»Det er tre stærke og kompetente tilbudsgivere, vi har med i feltet. Det giver en sund konkurrence og en robust udbudsproces, som forventeligt vil føre til attraktive tilbud,« sagde Jürgen Müller 8. september til dsb.dk.

Direktøren oplyser altså, at det ikke endnu er oplyst, hvad den endelige pris bliver for de 226 S-tog, da det forventes, at der kommer 'attraktive tilbud' fra de tre firmaer.

Her fremgår det også, at DSB forventer, at kunne tildele kontrakten på de nye automatiske S-tog samt vedligeholdelse af togene i løbet af første halvår af 2025.

Formand: Derfor er bonus vigtig

B.T. har bedt DSBs ledelse kommentere på, at der udbetales en millionhøj fastholdelsesbonus til en direktør, før han er færdig med at forhandle med tre selskaber om et kæmpe stort køb af 226 S-tog.

Anne H. Steffensen, der er formand for DSB’s Vederlagsudvalg, har sendt et svar, hvor hun oplyser, hvor vigtigt det er, at den nuværende direktør bliver i sin stilling.

»Formålet med fastholdelsesbonussen er netop at fastholde ham i stillingen pr. 1. oktober 2024, fordi processen forbundet med de milliarddyre investeringer i fremtidens tog, fremtidens S-tog og fremtidens værksteder samt de helt vitale hensyn, der er til kontinuiteten og indsigten i disse projekter, gør hans fortsatte ansættelse af afgørende betydning for DSB,« skriver formanden.

Bent Greve har svært ved at forstå det argument.

»Jeg mener ikke, at det er et godt argument. I en stor organisation kan man ikke forestille sig, at det hele afhænger af en person,« siger han og tilføjer:

»Det vil være meget usikker måde at få en organisation til at fungere på, hvis ikke den viden en direktør har, er spredt ud til flere forskellige.«

Professoren henviser til, at direktøren jo pludselig kunne blive syg i længere periode, og så burde andre kunne varetage opgaven.

»Man må jo antage, at der er andre i organisationen, der i anledning af sygdom til en direktør er i stand til at varetage opgaven. Det giver en kæmpe risiko for organisationen, og det virker ikke logisk, at én person har så stor betydning for nye aftaler.«