Ældre får markant mindre hjemmehjælp end for et årti siden. Også i Nordjylland er den gal.

Antallet af hjemmehjælpstimer til 65+ årige er faldet drastisk over de seneste 10 år. Til trods for, at der samtidig er blevet langt flere borgere i aldersgruppen.

Det viser en undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik for Ældre Sagen.

På landsplan er det gennemsnitlige antal hjemmehjælpstimer pr. 65+ årig faldet med 41 procent på 10 år.

I Nordjylland er der flere kommuner, der klarer sig dårligere end landsgennemsnittet.

I top 15 over kommuner med den største procentvise ændring i det gennemsnitlige antal visiterede hjemmehjælpstimer ligger både Aalborg, Rebild, Hjørring og Mariagerfjord. Sidstnævnte topper listen med et fald på 62 procent fra 2010 til 2020. I Aalborg hedder tallet 56,5 procent.

Procentvis ændring i det gennemsnitlige antal visiterede hjemmehjælpstimer pr. 65+ årig i eget hjem, 2010-2020:

Mariagerfjord: -62,0 procent

Hjørring: -60,7 procent

Rebild: -59,5 procent

Aalborg: -56,5 procent

Per Tostenæs, seniorkonsulent i Ældre Sagen, kalder det en »forfærdelig undersøgelse«:

»En del af dem, der svarer i undersøgelsen, siger, at deres hjem er som en svinesti. Det kan vi ikke være bekendt,« siger han til Ritzau.

Undersøgelsen viser også en række andre tankevækkende resultater.

Eksempelvis svarer hver tredje ældre, der har brug for hjælp til rengøring, at de ikke har mulighed for at få gjort rent, når de har behov for det.

Samtidig angiver hver femte ældre hjemmehjælpsmodtager, der modtager hjælp til bad, at de ikke kan komme i bad eller blive vasket, når de har behov for det.

Og den manglende hjælp påvirker de ældres hverdag hårdt. Det viser en sammenfatning af hjemmehjælpsmodtagernes kvalitative svar på spørgsmålene.

Som reaktion på den manglende rengøring kommer der blandt andet disse reaktioner:

»Det irriterer mig meget. Mit hjem forfalder. Så tuder jeg.«

»Det betyder, at jeg lever i en svinesti.«

Andre beskriver, hvordan den manglende rengøring har indflydelse på deres livskvalitet og helbred – blandt andet pga. astma og allergi. Endelig peger nogle på, at den mangelfulde rengøring har særlig betydning, når der kommer besøg:

»Jeg har ikke så meget lyst til gæster, når wc'et ikke er rengjort.«

Ældre Sagen foreslår, at der straks afsættes en »hygiejnemilliard«, så de ældre kan få gjort rent en gang om ugen.