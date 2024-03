Influencer og komiker Ahmad Elchaabi er netop blevet dømt for terrorbilligelse.

Det er den første dom i en række sager om billigelse af Hamas' angreb på Israel den 7. oktober, som har stor politisk bevågenhed.

Elchaabi har nægtet sig skyldig, og spørgsmålet er nu, om han anker dommen eller ej:

»Stik en finger i røven,« lyder hans svar i en besked til B.T. efterfulgt af en hjerte-emoji. Det er et budskab, han har fået trykt på en t-shirt, som han bar under sin skjorte, da han var i Københavns Byret for at forsvare sig:

Ahmad Elchaabi Foto: Andreas Østergaard Vis mere Ahmad Elchaabi Foto: Andreas Østergaard

Sagens omdrejningspunkt er en video, som Elchaabi delte med sine cirka 80.000 følgere på Snapchat dagen efter Hamas' angreb på Israel den 7. oktober sidste år.

I videoen sagde han blandt andet:

»Der bor folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, det er ikke helt dumt.«

På daværende tidspunkt var meldingerne, at netop omkring 250 mennesker var blevet dræbt på en musikfestival i Israel.

Hvad sagde Ahmad Elchaabi? Ahmad Elchaabi lagde en video ud til sine cirka 80.000 følgere på det sociale medie Snapchat kort tid efter Hamas' angreb på Israel den 7. oktober, hvor han sagde: – Nej, men helt seriøst. Lad os lige være realistiske en gang. Det der foregår dernede, det er ikke helt fair, fordi der er stadig folk dernede. Der bor folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, det er ikke helt dumt. – Okay, sjov til side nu. Jeg kondolerer. Jeg kondolerer for alle de menneskeliv, der ikke er blevet taget endnu.

Ahmad Elchaabi forklarede i retten, at der var tale om »sort humor«, og at han ikke vidste, at civile israelere var blevet dræbt, da han lavede videoen.

Det sidste fandt byretten utroværdigt. Dommen lyder på fire måneders betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste.

Ahmad Elchaabi tager umiddelbart dommen med et smil.

I en video på Instagram bemærker han, at dommen trods alt er meget mildere end de seks måneders ubetinget fængsel, som anklageren Søren Harbo gik efter.

»Jeg har aldrig været i tvivl om, hvad udfaldet vil være. De gik efter seks måneders ubetinget, så hvem er det egentlig, der har vundet her,« siger han og citerer så den tidligere hjerneforsker og professor Milena Penkowa:

»Yakkedi yakkedi yak. Frifundet. Kan du stave til det?« siger han og griner højlydt.