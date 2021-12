Odenses gratis citybus, der kører på rute 10, er ikke blevet spået lange fremtidsudsigter de seneste år.

Men nu skal 16,6 millioner kroner sikre Citybussens overlevelse i 2022. Dermed kan bussen køre videre som før, samtidig med at den generelle buskørsel bevares mellem klokken 6.00 og 9.00 lørdag og søndag.

»Citybussen er en del af midtbyens identitet, og den er også et symbol på Odenses gæstfrihed over for turister og ikke mindst vores omsorg for ældre og dårligt gående, som er afhængige af Citybussen, når de skal handle i byens butikker eller passe lægebesøg,« siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

Oprindeligt fik buskørslen i Odense beskåret køretimer for 40 millioner kroner for fire år siden, da både drift og ruter skulle tilpasses åbningen af Odense Letbane.

Men nu kommer der altså flere penge til Citybussen, efter byrådet onsdag besluttede at omprioritere anlægsmidler, så Citybussen får 6,6 millioner kroner oven i de 10 millioner, byrådet allerede havde afsat.

Derudover får borgere i Højby, Allesø, Stige, Seden og Søhus med den nye salvandsindprøjtning samme busbetjening som tidligere.

»By- og Kulturudvalget kunne se, at den forringede dækning i Højby og de manglende morgenafgange i weekenden ville blive en udfordring for nogle af byens borgere, og derfor bad udvalget forvaltningen om en oversigt til at finde finansiering til at bevare de tilbud,« siger Christoffer Lilleholt.